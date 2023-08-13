جدول مباريات اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يوم كروي جديد بعد عودة الحياة إلى أوصال كرة القدم حول العالم، مع عودة الدوري السعودي وكذلك الدوريات الأوروبية الكبرى.

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ونستعرض معكم مباريات اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023 حيث نتابع مسك ختام الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2023-2024، والتي نشاهد فيها الاتحاد في مواجهة الرائد، الهلال أمام أبها، النصر أمام الاتفاق والشباب ضد الأخدود.

بالإضافة إلى مباريات الدوري الإسباني والتي نشاهد فيها أتلتيكو مدريد ضد غرناطة، كما سنتابع مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون ضمن الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي 2023-2024.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023 "14-08-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 1

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة الرائد - الاتحاد 18:00 مصر والسعودية حماد العنزي شاهد VIP أبها - الهلال 18:00 مصر والسعودية عبد الله الحربي شاهد VIP الاتفاق - النصر 21:00 مصر والسعودية مشاري القرني شاهد VIP الشباب - الأخدود 21:00 مصر والسعودية بلال علام شاهد VIP

الدوري الإنجليزي - الجولة 1

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة مانشستر يونايتد - وولفرهامبتون 22:00 مصر والسعودية أحمد البلوشي beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 1

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة قادش - ديبورتيفو ألافيس 20:30 مصر والسعودية مضر اليوسف beIN Sports HD 1 أتلتيكو مدريد - غرناطة 22:30 مصر والسعودية محمد بركات beIN Sports HD 1

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