جدول مباريات اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

يوم كروي جديد بعد عودة الحياة إلى أوصال كرة القدم حول العالم، مع عودة الدوري السعودي وكذلك الدوريات الأوروبية الكبرى.
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ونستعرض معكم مباريات اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023 حيث نتابع مسك ختام الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2023-2024، والتي نشاهد فيها الاتحاد في مواجهة الرائد، الهلال أمام أبها، النصر أمام الاتفاق والشباب ضد الأخدود.
بالإضافة إلى مباريات الدوري الإسباني والتي نشاهد فيها أتلتيكو مدريد ضد غرناطة، كما سنتابع مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون ضمن الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي 2023-2024.وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023 "14-08-2023"
دوري روشن السعودي - الجولة 1
|المباراة
|الموعد
|معلق المباراة
|القناة الناقلة
|الرائد - الاتحاد
|18:00 مصر والسعودية
|حماد العنزي
|شاهد VIP
|أبها - الهلال
|18:00 مصر والسعودية
|عبد الله الحربي
|شاهد VIP
|الاتفاق - النصر
|21:00 مصر والسعودية
|مشاري القرني
|شاهد VIP
|الشباب - الأخدود
|21:00 مصر والسعودية
|بلال علام
|شاهد VIP
الدوري الإنجليزي - الجولة 1
|المباراة
|الموعد
|معلق المباراة
|القناة الناقلة
|مانشستر يونايتد - وولفرهامبتون
|22:00 مصر والسعودية
|أحمد البلوشي
|beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني - الجولة 1
|المباراة
|الموعد
|معلق المباراة
|القناة الناقلة
|قادش - ديبورتيفو ألافيس
|20:30 مصر والسعودية
|مضر اليوسف
|beIN Sports HD 1
|أتلتيكو مدريد - غرناطة
|22:30 مصر والسعودية
|محمد بركات
|beIN Sports HD 1
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