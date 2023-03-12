جدول مباريات اليوم الإثنين 13 مارس 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
|
ittihad 2023al ittihad twitter
كأس خادم الحرمين الشريفينالفيحاء vs الإتحادالفيحاءالإتحاددوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديميلان vs ساليرنيتاناالعربي vs العروبةالعربيالدوري الإيطالي - سيري آالعروبةالشعلة vs نجرانالشعلةنجرانالجبلين vs القادسيةالجبلينالقادسيةميلانساليرنيتاناجيرونا vs أتليتكو مدريدالدوري المصري الممتازجيروناأتليتكو مدريدالدوري الإسباني - لا ليجاالبنك الأهلي vs بيراميدزالبنك الأهليالأهرام

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 13 مارس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم أكثر من مباراة هامة ضمن أهم البطولات العربية والعالمية مثل البطولات السعودية والإسبانية ،الإيطالية وأيضاً المصرية، حيث نغطي جميع المباريات الهامة في البطولات الكبرى بالإضافة إلى الفرق ذات الشعبية الكبيرة في الوطن العربي.

ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الإثنين 13 مارس 2023 بمباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يحل الاتحاد ضيفاً ثقيلاً على الفيحاء في ربع نهائي البطولة، كما سنستكمل سوياً الجولة 25 من دوري يلو السعودي حيث يلتقي العربي ضد العروبة.

وفي الدوري الإسباني سنتابع مباراة وحيدة تجمع أتلتيكو مدريد ضد جيرونا ضمن مباريات الجولة الـ25، بينما يستضيف ميلان فريق ساليرنيتانا في الأسبوع الـ26 من الدوري الإيطالي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 13 مارس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 13 مارس 2023 "13-3-2023"

كأس خادم الحرمين الشريفين - ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الفيحاء - الاتحاد16:30 مصر، 17:30 السعوديةSSC1 HD
الوحدة - الباطن20:00 مصر، 21:00 السعوديةSSC1 HD

دوري يلو السعودي - الجولة الـ25

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الجبلين - القادسية15:00 مصر، 16:00 السعوديةالسعودية الرياضية
الشعلة - نجران17:25 مصر، 18:25 السعوديةالسعودية الرياضية
العربي - العروبة17:55 مصر، 18:55 السعوديةالسعودية الرياضية

الدوري الإسباني - الجولة 25

المباراةالموعدالقناة الناقلة
جيرونا - أتلتيكو مدريد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 26

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ميلان - ساليرنيتانا21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1
Starz Play App

الدوري المصري – الجولة 21

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
البنك الأهلي - بيراميدز18:00 مصر، 19:00 السعوديةOnTime Sports 1

طالع الجدول بالكامل من هنا