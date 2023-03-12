جدول مباريات اليوم الإثنين 13 مارس 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 13 مارس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم أكثر من مباراة هامة ضمن أهم البطولات العربية والعالمية مثل البطولات السعودية والإسبانية ،الإيطالية وأيضاً المصرية، حيث نغطي جميع المباريات الهامة في البطولات الكبرى بالإضافة إلى الفرق ذات الشعبية الكبيرة في الوطن العربي.

ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الإثنين 13 مارس 2023 بمباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يحل الاتحاد ضيفاً ثقيلاً على الفيحاء في ربع نهائي البطولة، كما سنستكمل سوياً الجولة 25 من دوري يلو السعودي حيث يلتقي العربي ضد العروبة.

وفي الدوري الإسباني سنتابع مباراة وحيدة تجمع أتلتيكو مدريد ضد جيرونا ضمن مباريات الجولة الـ25، بينما يستضيف ميلان فريق ساليرنيتانا في الأسبوع الـ26 من الدوري الإيطالي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 13 مارس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 13 مارس 2023 "13-3-2023"

كأس خادم الحرمين الشريفين - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة الفيحاء - الاتحاد 16:30 مصر، 17:30 السعودية SSC1 HD الوحدة - الباطن 20:00 مصر، 21:00 السعودية SSC1 HD

دوري يلو السعودي - الجولة الـ25

المباراة الموعد القناة الناقلة الجبلين - القادسية 15:00 مصر، 16:00 السعودية السعودية الرياضية الشعلة - نجران 17:25 مصر، 18:25 السعودية السعودية الرياضية العربي - العروبة 17:55 مصر، 18:55 السعودية السعودية الرياضية

الدوري الإسباني - الجولة 25

المباراة الموعد القناة الناقلة جيرونا - أتلتيكو مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة ميلان - ساليرنيتانا 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

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الدوري المصري – الجولة 21