جدول مباريات اليوم الإثنين 12 فبراير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 12 فبراير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 12 فبراير 2024 حيث نتابع ختام الجولة 24 من الدوري الإنجليزي 2023-2024، والتي نشاهد فيها تشيلسي ضيفاً على كريستال بالاس، وفي الدوري الإسباني نتابع أيضاً لقاء وحيد يجمع بين ألميريا وأتلتيك بيلباو.

ومن إسبانيا إلى إيطاليا حيث يخوض يوفنتوس مواجهته في السيري آ أمام أودينيزي، ولن ينتهي اليوم بذلك فمحبي الكرة السعودية على موعد مع مباريات الجولة 21 من دوري يلو السعودي، حيث مواجهة الجبلين وهجر، ولقاء القادسية ضد العين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 12 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

خطوة مفاجئة من السعودية .. حلم "مبابي" قد يتحول إلى كابوس

جدول مباريات اليوم الإثنين 12 فبراير 2024 "12-02-2024"

الدوري الإنجليزي - الأسبوع الـ24

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق كريستال بالاس - تشيلسي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS 1 حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الأسبوع الـ24

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ألميريا - أتلتيك بيلباو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS 3 محمد بركات

الدوري الإيطالي - الجولة 24

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق يوفنتوس - أودينيزي 21:45 مصر، 22:45 السعودية StarzPlay خالد الغول

دوري يلو السعودي - الأسبوع 21