جدول مباريات اليوم الإثنين 12 أبريل 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الإثنين 12 أبريل 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

تختتم فاعليات هذا الأسبوع الكروي بمختلف الدوريات اليوم الإثنين 12 أبريل 2021 بمباريات مثيرة تبشر بمتعة كبيرة لعشاق الساحرة المستديرة.

في الدوري الإنجليزي، يلعب وست بروميتش مع ساوثامبتون وتختتم الجولة الواحدة والثلاثين بمباراة قوية بين برايتون وإيفرتون.

وفي الدوري الإسباني، تختتم الجولة الثلاثين بمباراة قوية للغاية تجمع بين سيلتا فيجو وإشبيلية.

وعلى صعيد الدوري الإيطالي، يلعب ساسوولو مع بينفينتو، بينما يلعب في الدوري الألماني هوفنهايم مع باير ليفركوزن.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الإثنين 12 أبريل 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 12 أبريل"12-4-2021":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 31 المباراة الموعد القناة الناقلة وست بروميتش - ساوثامبتون 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1 Premium برايتون - إيفرتون 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports HD 1 Premium

الدوري الإسباني - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة سيلتا فيجو - إشبيلية 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة بينيفينتو - ساسوولو 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الألماني - الجولة 28 المباراة الموعد القناة الناقلة هوفنهايم - باير ليفركوزن 20:30 مصر، 21:30 السعودية لا يوجد

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