جدول مباريات اليوم الإثنين 10 مايو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأحد 9 مايو 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والمصري وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يشهد اليوم، الإثنين 10 مايو، العديد من المواجهات البارزة سواء على الصعيد العالمي أو المحلي.

في الدوري الإسباني هناك مواجهة بين ريال بيتيس وغرناطة والمنافسة مستمرة على حصد مقعد مؤهل للدوري الأوروبي، بينما في إنجلترا يواجه فولهام نظيره بيرنلي ويتطلع الأخير لتجنب مراكز الهبوط.

الإثارة ستكون حاضرة في الدوري المصري بقمة بين الأهلي والزمالك والتي قد تلعب دورًا مصيرًا في تحديد بطل النسخة الحالية 2020-2021.

ولا ننسى بطولة كأس أمير قطر والتي تشهد مواجهة الدحيل والريان والمنتصر سوف يلعب ضد السد في المباراة النهائية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الإثنين 10 مايو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 10 مايو"10-5-2021":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 35 المباراة الموعد القناة الناقلة فولهام - بيرنلي 21:00 مصر، 22:00 السعودية bein sport premium 1

الدوري الإسباني - الجولة 35 المباراة الموعد القناة الناقلة ريال بيتيس- غرناطة 21:00 مصر، 22:00 السعودية. beIN Sports HD 1

الدوري المصري - الجولة 21 المباراة الموعد القناة الناقلة البنك الأهلي - الإسماعيلي 21:30 مصر، 22:30 السعودية On Time sports HD 2 الجونة - أسوان 21:30 مصر، 22:30 السعودية On Time sports HD 2 سموحة - وادي دجلة 21:30 مصر، 22:30 السعودية - الأهلي - الزمالك 21:30 مصر، 22:30 السعودية On Time sports HD 1

كأس أمير قطر - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة الدحيل - الريان 21:00 مصر، 22:00 قطر beIN Sports HD

Alkass One HD

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