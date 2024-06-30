تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 1 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 1 يوليو 2024 حيث نتابع مباريات دور الـ16 من بطولة يورو 2024 والتي سنكون فيها على موعد مع لقاء قوي يجمع منتخبي فرنسا وبلجيكا، كما نتابع مواجهة البرتغال ضد سلوفينيا.

كذلك تستمر منافسات بطولة كوبا أمريكا، بلقاء جامايكا وفنزويلا، والمكسيك ضد الاكوادور، وفي الدوري المصري نتابع مباراة الأهلي وطلائع الجيش، ومواجهة المصري والجونة.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 1 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 1 يوليو 2024؟

إذا كانت المباراة تذاع على قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى مباريات بطولة يورو 2024.

أما بالنسبة لمباريات الدوري المصري، فيمكن متابعتها عبر موقع كورة بلس.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الإثنين 1 يوليو 2024 "01-07-2024"

يورو 2024 - دور الـ16

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق فرنسا - بلجيكا 19:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 Max حسن العيدروس

علي محمد علي البرتغال - سلوفينيا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 Max حفيظ دراجي

خليل البلوشي

كوبا أمريكا 2024 - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القنوات الناقلة جامايكا - فنزويلا 03:00 مصر والسعودية غير منقولة عربيًا المكسيك - الاكوادور 03:00 مصر والسعودية غير منقولة عربيًا

الدوري المصري - الجولة 29-13