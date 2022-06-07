جدول مباريات اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022 في البطولات الأوروبية والقارية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

مع نهاية موسم 2021-22 في أوروبا، وتراجع عدد مباريات كرة القدم بنهاية منافسات دوري أبطال أوروبا، فإننا ندخل مرحلة التوقف الدولي في شهر يونيو 2022، والتي تشهد عددًا هائلًا من المباريات الخاصة بالمنتخبات.

ويوم الأربعاء 8 يونيو 2022، سنكون على موعد مع عدد من المواجهات القوية، على المستوى الأوروبي والعالمي.

البداية ستكون من منافسات النسخة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، والتي تشهد مساء الأربعاء أربع مباريات.

ويأتي على رأس هذه المباريات المواجهة التي يلعب فيها منتخب هولندا أمام ويلز، بالإضافة إلى مباراة بلجيكا وبولندا.

وعلى المستوى الإفريقي، تتواصل منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، حيث تقام ست مباريات مساء الأربعاء، على رأسها مباراة الجزائر أمام تنزانيا، والسودان أمام الكونغو الديمقراطية.

ترتيب مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2023، جدول المباريات والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022 "08-06-2022"

دوري الأمم الأوروبية

المباراة الموعد القناة الناقلة أيرلندا - أوكرانيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا بلجيكا - بولندا 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا ويلز - هولندا 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا اسكتلندا - أرمينيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا

تصفيات أمم إفريقيا 2023

المباراة الموعد القناة الناقلة أوغندا - النيجر 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 3 HD الجابون - موريتانيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 4 HD الكونغو - جامبيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية -- تنزانيا - الجزائر 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 3 HD السودان - جمهورية الكونغو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 HD بنين - موزمبيق 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 4 HD

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم