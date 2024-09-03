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Africa Cup of Nations TrophyGetty Images
جدول مباريات وترتيب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقياالقنوات الناقلةلبنان v طاجيكستانلبنانطاجيكستانمباريات وديةماليزيا v الفلبينماليزياالفلبينجزر القمر v غامبياجزر القمرغامبياتنزانيا v إثيوبياتنزانياإثيوبياليبيا v روانداليبياروانداجبل طارق v آندوراجبل طارقآندوراالسودان v النيجرالسودانالنيجر

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات نظراً للتوقف الدولي، ولكنها لقاءات غاية في المتعة وينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024 حيث نتابع مواجهات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، حيث يلتقي منتخب ليبيا بمنتخب رواندا، بينما يواجه المنتخب السوداني منتخب النيجر.

كما نتابع بعض من المباريات الودية الدولية، والتي من ضمنها لقاء لبنان وطاجيكستان، ومباراة ماليزيا ضد الفلبين.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 4 أغسطس 2024 "04-09-2024"

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
جزر القمر - جامبيا18:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 5نوفل باشي
ليبيا - رواندا19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 6محمد بركات
تنزانيا - إثيوبيا19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports-
السودان - النيجر22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 6علي محمد علي

مباريات ودية دولية - منتخبات

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
لبنان - طاجيكستان11:30 مصر والسعوديةأبو ظبي الرياضية-
ماليزيا - الفلبين16:00 مصر والسعودية--
جبل طارق - أندورا19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 4عامر الخوذيري

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