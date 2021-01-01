جدول مباريات اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021 في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يشهد اليوم الأربعاء بعض المباريات القوية، في العديد من البطولات المختلفة في العالم، مع دخولنا لفترة حسم الموسم الكروي الحالي.

أهم مباريات اليوم، سيتكون مباراة باريس سان جيرمان، أمام مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي الدوري الإسباني سيلعب أتلتيك بيلباو أمام بلد الوليد ضمن مباريات الجولة 33 من البطولة.

كما تنطلق مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية، وفيها يلعب بيراميدز أمام نامونجو، والصفاقسي مع جيراف، بينما يواجه الرجاء نظيره ناكانا، ويلعب النجم الساحلي مع ساليتاس، وفي القمة العربية بين وفاق سطيف والأهلي بنغازي، وفي نهاية اليوم يلعب نهضة بركان القطن، وشبيبة القبائل أمام نابسا ستارز.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2020-21 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الأربعاء 28 أبريل 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28 أبريل"28-4-2021":

الكونفدرالية - دور المجموعات الجولة السادسة المباراة الموعد القناة الناقلة بيراميدز - نامونجو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 4 الصفاقسي - جيراف 23:00 مصر، 00:00 السعودية beIN Sports HD 3 الرجاء - ناكانا 23:00 مصر، 00:00 السعودية beIN Sports HD 4 النجم الساحلي - ساليتاس 23:00 مصر، 00:00 السعودية beIN Sports HD 5 وفاق سطيف - الأهلي بنغازي 23:00 مصر، 00:00 السعودية beIN Sports HD 6 نهضة بركان - القطن 23:00 مصر، 00:00 السعودية beIN Sports HD 7 شبيبة القبائل - نابسا ستارز 23:00 مصر، 00:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

دوري أبطال أوروبا - ذهاب نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة باريس سان جيرمان - مانشستر سيتي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 Premium

الدوري الإسباني - الجولة 33 المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيك بيلباو - بلد الوليد 19:00 مصر، 20:00 السعودية beiN Sports HD1

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