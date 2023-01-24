جدول مباريات اليوم الأربعاء 25 يناير 2023 والقنوات الناقلة

نستعرض معكم مباريات اليوم الأربعاء 25 يناير 2023، حيث نشاهد فيها مباراة مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.
كما سنكون على موعد مع مباراتين ضمن الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا، والتي سنبدأها بمباراة برشلونة ضد ريال سوسييداد قبل أن نختم اليوم بمباراة أوساسونا ضد إشبيلية.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 25 يناير 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الأربعاء 25 يناير 2023 "25-1-2023"
كأس ملك إسبانيا - ربع النهائي
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|برشلونة - ريال سوسييداد
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|SSC1 HD
|أوساسونا - إشبيلية
|23:00 مصر، 00:00 السعودية
|SSC EXTRA 1 HD
كأس الرابطة الإنجليزية - نصف النهائي
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|نوتنجهام فورست - مانشستر يونايتد
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium