جدول مباريات اليوم الأربعاء 25 يناير 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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Pedri Gavi Barcelona 2022-23Getty Images
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تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 25 يناير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم مباريات اليوم الأربعاء 25 يناير 2023، حيث نشاهد فيها مباراة مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

كما سنكون على موعد مع مباراتين ضمن الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا، والتي سنبدأها بمباراة برشلونة ضد ريال سوسييداد قبل أن نختم اليوم بمباراة أوساسونا ضد إشبيلية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 25 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 25 يناير 2023 "25-1-2023"

كأس ملك إسبانيا - ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
برشلونة - ريال سوسييداد22:00 مصر، 23:00 السعوديةSSC1 HD
أوساسونا - إشبيلية23:00 مصر، 00:00 السعوديةSSC EXTRA 1 HD

كأس الرابطة الإنجليزية - نصف النهائي

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
نوتنجهام فورست - مانشستر يونايتد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
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