Mahrez AlgeriaGetty Images
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، حيث نستكمل الجولة الأولى من كأس الأمم الإفريقية، البطولة التي ينتظرها الكثير من محبي كرة القدم في إفريقيا والوطن العربي، والتي أبرزها اللقاء العربي بين الجزائر والسودان، بينما يلتقي كوت ديفوار وموزمبيق، الكاميرون والجابون، كما نتابع مواجهات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا 2، والتي يحل فيها الزوراء ضيفاً على النصر.

ونتابع أيضاً مباريات الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية، حيث يلتقي إنبي وفاركو، الاتحاد ضد كهرباء الإسماعيلية، بالاضافة إلى مواجهات الجولة 13 من دوري يلو السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات دوري أبطال آسيا 2، كأس أمم إفريقيا، عبر تطبيق "TOD".

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري يلو السعودي عبر تطبيق "ثمانية".

جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 "24-12-2025"

كأس الأمم الإفريقية - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بوركينا فاسو - غينيا الإستوائية14:30 مصر، 13:30 المغربbeIN Max 1محمد المبروكي
beIN Max 2
beIN Max 3
الجزائر - السودان17:00 مصر، 16:00 المغربbeIN Max 1حسن العيدروس
beIN Max 2
beIN Max 3
كوت ديفوار - الجابون19:30 مصر، 18:30 المغربbeIN Max 1حفيظ دراجي
beIN Max 2
beIN Max 3
الكاميرون - الجابون22:00 مصر، 21:00 المغربbeIN Max 1محمد بركات
beIN Max 2
beIN Max 3

دوري أبطال آسيا 2 - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
النصر - الزوراء19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORTS 1علي سعيد الكعبي
قنوات الكأسمنتصر الأزهري
المحرق - استقلال طهران19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORTS 2باسم الزير
قنوات الكأسأحمد المعمري
الوصل - الوحدات19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORTS 3عامر الخوذيري
قنوات الكأسهيكل الصغير
أركاداج - الخالدية19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORTS 4عبد الله الغامدي
قنوات الكأسبكر علوان
الأهلي القطري - أنديجان19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORTS 5أحمد البلوشي
قنوات الكأسسعود الحريري
جوا - دوشنبه19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORTS 6أحمد عبده
قنوات الكأسجابر المري

دوري أبطال الخليج - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
التضامن - النهضة18:30 السعودية، 19:30 الإماراتقنوات الكأسقاسم الشمري
دبي الرياضيةأحمد الشحي
العراقية الرياضيةيوسف جميل
القادسية - سترة20:00 السعودية، 21:00 الإماراتقنوات الكأسهيكل الصغير
دبي الرياضيةراشد عبد الرحمن
العراقية الرياضيةعباس هادي
الكويت الرياضيةبدر شداد

كأس الرابطة المصرية - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
كهرباء الإسماعيلية - الاتحاد17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 1بلال علام
فاركو - إنبي17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 2محمد الشاذلي
المقاولون العرب - طلائع الجيش20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 1أيمن الكاشف

دوري يلو السعودي - الجولة 13

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الأنوار - الباطن15:10 السعودية، 16:10 الإماراتتطبيق ثمانية
البكيرية - العربي18:00 السعودية، 19:00 الإماراتتطبيق ثمانية

