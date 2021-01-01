جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 أبريل 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء 21 أبريل 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يشهد اليوم الأربعاء، العديد من المباريات القوية في الدوريات المختلفة حول العالم، مع دخولنا لمرحلة الحسم من الموسم المثير.

البداية من الدوري الإنجليزي، إذ يلعب توتنهام مع ساوثامبتون، بينما يلاقي مانشستر سيتي نظيره أستون فيلا.

وفي الدوري الإسباني، يلعب ليفانتي مع إشبيلية، وأوساسونا مع فالنسيا، وريال بيتيس مع أتلتيك بيلباو، بينما يحل ريال مدريد ضيفًا على قادش.

وفي الدوري الإيطالي سيكون اليوم مليئًا بالمباريات القوية، إذ يستضيف ميلان نظيره ساسوولو، ويلعب إنتر مع سبيزيا، ويحل يوفنتوس ضيفًا على بارما.

أما في الدوري الألماني، يلعب بوروسيا دورتموند امام أونيون برلين، ويحل بوروسيا مونشنجلادباخ ضيفُا على هوفنهايم، ويلعب شتوتجارت مع فولفسبورج في نهاية اليوم.

ولن يخلو اليوم من المتعة العربية والآسيوية والأفريقية، إذ يلعب الأهلي مع سموحة في الدوري المصري.

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وفي دوري أبطال آسيا تستمر منافسات الثالثة من دور المجموعات، وفيها يلعب الهلال مع استقلول، ويواجه أجمك نظيره شباب الأهلي، ويلعب الشرطة العراقي مع الأهلي السعودي.

وفي الجولة الخامسة من الكونفدرالية الأفريقية، يحل بيراميدز ضيفًا على ناكانا، ويلعب شبيبة القبائل أمام القطن، ويلعب الرجاء أمام ناموتوجو، ويواجه النجم الساحلي نظيره جيراف دي داكار.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الأربعاء 21 أبريل 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 21 أبريل"21-4-2021":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 32 المباراة الموعد القناة الناقلة توتنهام - ساوثامبتون 19:00 مصر، 20:00 السعودية bein sport premium 2 أستون فيلا - مانشستر سيتي 21:15 مصر، 22:15 السعودية bein sport premium 1

الدوري الإسباني - الجولة 31 المباراة الموعد القناة الناقلة ليفانتي - إشبيلية 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1 أوساسونا - فالنسيا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports Connect ريال بيتيس - أتلتيك بيلباو 20:00 مصر، 21:00 السعودية bein sport premium 2 ألافيس - فياريال 21:00 مصر، 22:00 السعودية bein sport HD 7 إلتشي - بلد الوليد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Connect قادش - ريال مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية bein sport HD1

الدوري الإيطالي - الجولة 32 المباراة الموعد القناة الناقلة ميلان - ساسوولو 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 3 جنوى - بينيفنتو 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports Connect أودينيزي - كالياري 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports Connect سبيزيا - إنتر 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 3 يوفنتوس - بارما 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports Connect كروتوني - سامبدوريا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports Connect بولونيا - تورينو 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports Connect

الدوري الألماني - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة هيرتا برلين - فرايبورج 18:30 مصر، 19:30 السعودية لا يوجد بوروسيا دورتموند - أونيون برلين 20:30 مصر، 21:30 السعودية لا يوجد هوفنهايم - بوروسيا مونشنجلادباخ 20:30 مصر، 21:30 السعودية لا يوجد فيردر بريمين - ماينتس 20:30 مصر، 21:30 السعودية لا يوجد شتوتجارت - فولفسبورج 20:30 مصر، 21:30 السعودية لا يوجد

الدوري المصري - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - سموحة 21:30 مصر، 22:30 السعودية on time sports 1

دوري أبطال آسيا - الجولة الثانية المباراة الموعد القناة الناقلة أجمك - شباب الأهلي 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات لا يوجد الهلال - استقلول 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات لا يوجد الشرطة - الأهلي 23:15 السعودية والعراق، 00:15 الإمارات "اليوم التالي" لا يوجد

الكونفدرالية - الجولة الخامسة المباراة الموعد القناة الناقلة نامونجو - الرجاء 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 ناكانا - بيراميدز 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 6 أورلاندو بايرتس - وفاق سطيف 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 4 القطن - شبيبة القبائل 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 6 جيراف - النجم الساحلي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 4 نابسا ستارز - نهضة بركان 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports Connect ساليتاس - الصفاقسي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports Connect الأهلي بنغازي - إنييمبا beIN Sports HD 4

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