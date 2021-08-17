الدوري المصري الممتاز

جدول مباريات اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة

ندى الشافعي
Divulgação / Benfica
تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021 في الدوري المصري ودوري أبطال أوروبا وأهم البطولات، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل الإثارة في مباريات اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021  في الدوريات العربية وعلى الصعيد الأوروبي.

تتواصل اليوم مباريات ذهاب الملحق المؤهل لدوري أبطال أوروبا، وسيواجه يونج بويز فيرينتسفاروش ومالمو لودوجوريتس وبنفيكا آيندهوفن.

وفي ملحق الدوري الأوروبي، يستضيف نادي سلتيك الاسكتلندي نادي ألكمار الهولندي.

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وعلى صعيد الدوري المصري الممتاز، سيلتقي غزل المحلة مع الإنتاج الحربي ومصر المقاصة مع البنك الأهلي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18 أغسطس "18-8-2021":

الدوري الأوروبي - الملحق
المباراة
الموعد
 القناة الناقلة
سلتيك - آيندهوفن 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD Xtra 1
دوري أبطال أوروبا - الملحق
المباراة
الموعد
 القناة الناقلة
يونج بويز - فيرينتسفاروش 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium
مالمو - لودوجوريتس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium
بنفيكا - ألكمار 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium
الدوري المصري - الجولة 31
المباراة
الموعد
 القناة الناقلة
غزل المحلة - الإنتاج الحربي 19:00 مصر، 20:00 السعودية ON Time Sports HD
مصر المقاصة - البنك الأهلي 21:00 مصر، 22:00 السعودية ON Time Sports HD

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