جدول مباريات اليوم الأربعاء 12 مايو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء 12 مايو 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

تتواصل الإثارة في مباريات اليوم الأربعاء 12 مايو 2021 في العديد من الدوريات الأوروبية التي أوشكت على الانتهاء.

يلتقي نادي تشيلسي مع نادي آرسنال في نسخة جديدة قوية من ديربي لندن، وذلك في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الدوري الإسباني، يواجه أتلتيكو مدريد المتصدر نادي ريال سوسييداد، ويستضيف إشبيلية فالنسيا وويسكا أتلتيك بيلباو، فيما يلتقي نادي سيلتا فيجو مع نادي خيتافي.

عدد من المباريات القوية في الجولة 36 من الدوري الإيطالي، حيث سيواجه إنتر روما وميلان تورينو، فيما سيواجه يوفنتوس نادي ساسوولو.

وعربيًا، سيواجه الجيش الملكي المغرب الفاسي والرجاء الفتح الرباطي ونهضة بركان نهضة الزمامرة وشباب المحمدية المغرب التطواني، وذلك في الأسبوع 16 من الدوري المغربي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الأربعاء 12 مايو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12 مايو"12-5-2021":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 36 المباراة الموعد القناة الناقلة تشيلسي - آرسنال 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 36 المباراة الموعد القناة الناقلة إشبيلية - فالنسيا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1 ويسكا - أتلتيك بيلباو 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 4 سيلتا فيجو - خيتافي 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium أتلتيكو مدريد - ريال سوسييداد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 36 المباراة الموعد القناة الناقلة كالياري - فيورنتينا 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 3 إنتر - روما 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 3 تورينو - ميلان 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium أتالانتا - بينيفينتو 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 ساسوولو - يوفنتوس 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 7 سامبدوريا - سبيزيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 2 English لاتسيو - بارما 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 بولونيا - جنوى 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 3 English

الدوري الألماني - الجولة 31 المباراة الموعد القناة الناقلة شالكه - هيرتا برلين 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports Fr 6 HD max

الدوري المغربي - الجولة 16 المباراة الموعد القناة الناقلة الجيش الملكي - المغرب الفاسي 22:00 المغرب، 00:00 مصر Al Maghribia HD الرجاء - الفتح الرباطي 22:00 المغرب، 00:00 مصر Arryadia SD/HD نهضة بركان - نهضة الزمامرة 22:00 المغرب، 00:00 مصر Tamazight HD شباب المحمدية - المغرب التطواني 22:00 المغرب، 00:00 مصر Aflam TV

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