جدول مباريات اليوم الأحد 9 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

يستعرض معكم Goal النسخة العربية لمباريات هذا اليوم الكروي الذي سنتابع فيه مباراة وحيدة في بطولة وحيدة أيضًا، نظراً لانتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا..
ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 9 يوليو 2023 حيث سنتابع مباراة فاركو ضد المصري البورسعيدي ضمن الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز 2022-23، والتي تنطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 9 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الأحد 9 يوليو 2023 "9-7-2023"
الدوري المصري - الجولة 33
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|فاركو - المصري البورسعيدي
|20:30 مصر والسعودية
|OnTime Sports HD 2