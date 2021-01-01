جدول مباريات اليوم الأحد 7 مارس 2021 والقنوات الناقلة
تستمر منافسات كرة القدم في البطولات والدوريات العالمية المختلفة، ويكون يوم الأحد 7 مارس مليئًا بالمباريات القوية والمثيرة في الدوريات الأوروبية..
في الدوري الإنجليزي سيلعب وست بروميتش مع نيوكاسل، بينما يستضيف ليفربول نظيره فولهام، ويستقبل استاد الاتحاد قمة الجولة في البريميرليج في الديربي بين مانشستر يونايتد وسيتي، وختام اليوم بمباراة توتنهام وكريستال بالاس.
وفي الدوري الإسباني تستمر منافسات الجولة ٢6 من عمر البطولة حيث يلعب ويسكا مع سيلتا فيجو، وفي تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ديربي مديد بين أتلتيكو وريال مدريد، ثم مباراة ريال سوسييداد وليفانتي وفي الختام مباراة أتلتيك بيلباو وغرناطة.
وفي الدوري الإيطالي تستمر فعاليات الجولة ٢6 من المسابقة حيث يلتقي روما مع جنوى، ويحل ميلان ضيفًا على هيلاس فيرونا، ويلعب فيورنتينا مع بارما، وكروتوني مع تورينو، وسامبدوريا مع كالياري، وفي آخر اليوم مباراة نابولي وبولونيا.
مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 مارس "7-3-2021":
|الدوري الإنجليزي - الجولة 27
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|وست بروميتش - نيوكاسل
|14:00 مصر، 15:00 السعودية
|bein sports Premium 1
|ليفربول - فولهام
|16:00 مصر، 17:00 السعودية
|bein sports Premium 1,2
|مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد
|18:30 مصر، 19:30 السعودية
|bein sports Premium 1,2
|توتنهام - كريستال بالاس
|21:15 مصر، 22:15 السعودية
|bein sports Premium 1,2
|الدوري الإسباني - الجولة 26
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|ويسكا - سيلتا فيجو
|15:00 مصر، 16:00 السعودية
|beIN Sports HD 1
|أتلتيكو مدريد - ريال مدريد
|17:15 مصر، 18:15 السعودية
|beIN Sports HD 1
|ريال سوسييداد - ليفانتي
|19:30 مصر، 20:30 السعودية
|beIN Sports HD1
|أتلتيك بيلباو - غرناطة
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports HD 1
|الدوري الإيطالي - الجولة 24
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|جنوى - روما
|13:30 مصر، 14:30 السعودية
|beIN Sports HD 3
|هيلاس فيرونا - ميلان
|16:00 مصر، 17:00 السعودية
|beIN Sports HD 3
|فيورنتينا - بارما
|16:00 مصر، 17:00 السعودية
|beIN Sports HD 2
|كروتوني - تورينو
|16:00 مصر، 17:00 السعودية
|beIN Sports Connect
|سامبدوريا - كالياري
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|beIN Sports HD 3
|نابولي - بولونيا
|21:45 مصر، 22:45 السعودية
|beIN Sports HD 3
|الدوري المصري
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|كولن - فيردر بريمن
|16:30 مصر، 17:30 السعودية
|لا يوجد
|أرمينيا بيليفيلد - أونيون برلين
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|لا يوجد