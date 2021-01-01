جدول مباريات اليوم الأحد 7 مارس 2021 والقنوات الناقلة

تستمر منافسات كرة القدم في البطولات والدوريات العالمية المختلفة، ويكون يوم الأحد 7 مارس مليئًا بالمباريات القوية والمثيرة في الدوريات الأوروبية..

في الدوري الإنجليزي سيلعب وست بروميتش مع نيوكاسل، بينما يستضيف ليفربول نظيره فولهام، ويستقبل استاد الاتحاد قمة الجولة في البريميرليج في الديربي بين مانشستر يونايتد وسيتي، وختام اليوم بمباراة توتنهام وكريستال بالاس.

وفي الدوري الإسباني تستمر منافسات الجولة ٢6 من عمر البطولة حيث يلعب ويسكا مع سيلتا فيجو، وفي تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ديربي مديد بين أتلتيكو وريال مدريد، ثم مباراة ريال سوسييداد وليفانتي وفي الختام مباراة أتلتيك بيلباو وغرناطة.

وفي الدوري الإيطالي تستمر فعاليات الجولة ٢6 من المسابقة حيث يلتقي روما مع جنوى، ويحل ميلان ضيفًا على هيلاس فيرونا، ويلعب فيورنتينا مع بارما، وكروتوني مع تورينو، وسامبدوريا مع كالياري، وفي آخر اليوم مباراة نابولي وبولونيا.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 مارس "7-3-2021":