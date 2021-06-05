جدول مباريات اليوم الأحد 6 يونيو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأحد 6 يونيو 2021 في كأس أمم أوروبا للشباب والمباريات الودية الدولية وغيرها، وما هي القنوات الناقلة؟

يشهد اليوم الأحد 6 يونيو 2021 مجموعة من المباريات الودية الدولية، وسط توقف تصفيات كأس العالم 2022.

سيواجه منتخب النمسا سلوفاكيا، ومنتخب إنجلترا رومانيا والدنمارك البوسنة والهرسك، كما يستضيف منتخب هولندا جورجيا وبلجيكا كرواتيا، وعربيًا سيواجه منتخب الجزائر منتخب مالي.

وفي بطولة أوروبا تحت 21 عامًا، سيواجه منتخب ألمانيا منتخب البرتغال، كما يلتقي نادي ليجانيس نادي رايو فاييكانو في نصف نهائي ملحق الصعود في الدوري الإسباني الدرجة الثانية.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 6 يونيو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 يونيو"6-6-2021":

مباريات ودية دولية المباراة الموعد القناة الناقلة النمسا - سلوفاكيا 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports HD 2 إنجلترا - رومانيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium الدنمارك - البوسنة والهرسك 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium هولندا - جورجيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium لوكسمبورج - اسكتلندا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 1 مولدوفا - آذربيجان 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 3 النرويج - اليونان 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 4 بلجيكا - كرواتيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium الجزائر - مالي 20:45 الجزائر، 21:45 مصر Algerian TV

نهائي كأس أمم أوروبا تحت 21 عامًا المباراة الموعد القناة الناقلة ألمانيا - البرتغال 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني الدرجة الثانية - ملحق الصعود المباراة الموعد القناة الناقلة ليحانيس - رايو فاييكانو 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports HD 1

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