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Harry Kane Kieran Trippier England Euro 2024Getty
جدول مباريات يورو 2024 بالكامل
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأحد 30 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

أمم أوروباكوبا أميركا 1القنوات الناقلةإنجلترا v سلوفاكياإنجلتراسلوفاكياأسبانيا v جورجياأسبانياالدوري الأمريكيجورجياNashville SC v Inter Miami CFNashville SCInter Miami CF

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 30 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 30 يونيو 2024 حيث نتابع مباريات دور الـ16 من بطولة يورو 2024 والتي سنكون فيها على موعد مع لقاء إسبانيا وجورجيا، وإنجلترا ضد سلوفاكيا.

كذلك تستمر منافسات بطولة كوبا أمريكا، بلقاء الأرجنتين وبيرو، ومواجهة كندا وتشيلي، بالإضافة إلى مباراة إنتر ميامي ضد ناشفيل في الدوري الأمريكي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 30 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 30 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة تذاع على قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى مباريات بطولة يورو 2024.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الأحد 30 يونيو 2024 "30-06-2024"

يورو 2024 - دور الـ16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
إنجلترا - سلوفاكيا19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1 Maxعلي سعيد الكعبي
علي محمد علي
إسبانيا - جورجيا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2 Maxخليل البلوشي
جواد بدة

كوبا أمريكا 2024 - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الأرجنتين - بيرو03:00 مصر والسعوديةغير منقولة عربيًا
كندا - تشيلي03:00 مصر والسعوديةغير منقولة عربيًا

الدوري الأمريكي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
ناشفيل - إنتر ميامي03:30 مصر والسعوديةغير منقولة عربيًا

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