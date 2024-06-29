تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 30 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 30 يونيو 2024 حيث نتابع مباريات دور الـ16 من بطولة يورو 2024 والتي سنكون فيها على موعد مع لقاء إسبانيا وجورجيا، وإنجلترا ضد سلوفاكيا.

كذلك تستمر منافسات بطولة كوبا أمريكا، بلقاء الأرجنتين وبيرو، ومواجهة كندا وتشيلي، بالإضافة إلى مباراة إنتر ميامي ضد ناشفيل في الدوري الأمريكي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 30 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 30 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة تذاع على قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى مباريات بطولة يورو 2024.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأحد 30 يونيو 2024 "30-06-2024"

يورو 2024 - دور الـ16

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق إنجلترا - سلوفاكيا 19:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 Max علي سعيد الكعبي

علي محمد علي إسبانيا - جورجيا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 Max خليل البلوشي

جواد بدة

كوبا أمريكا 2024 - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القنوات الناقلة الأرجنتين - بيرو 03:00 مصر والسعودية غير منقولة عربيًا كندا - تشيلي 03:00 مصر والسعودية غير منقولة عربيًا

الدوري الأمريكي