جدول مباريات اليوم الأحد 28 مارس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأحد 28 مارس 2021 في تصفيات كأس العالم 2022 وتصفيات كأس أمم إفريقيا، وما هي القنوات الناقلة؟

تستمر اليوم مباريات التوقف الدولي، وفيها ستلعب المنتخبات الأوروبية التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، بينما ستلعب المنتخبات الأفريقية التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة.

وفي تصفيات قارة أوروبا المؤهلة للمونديال، سيلعب منتخب فرنسا أمام كازخستان، وسيلعب المنتخب الإسباني أمام جورجيا، وسيلاقي المنتخب الإنجليزي نظيره الألباني، وستلعب رومانيا مع ألمانيا، وإيطاليا مع بلغاريا.

وفي القارة الأفريقية سيلعب المنتخب الليبي أمام نظيره التنزاني، ويستقبل منتخب تونس نظيره غينيا الاستوائية، وسيلعب المنتخب السوداني مع جنوب أفريقيا.

ووديًا سيلعب منتخب اليونان امام الهندوراس.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الأحد 28 مارس 2021 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 28 مارس"27-3-2021":

تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا - الجولة الثانية المباراة الموعد القناة الناقلة كازاخستان - فرنسا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium جورجيا - إسبانيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ألبانيا - إنجلترا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium رومانيا - ألمانيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium بلغاريا - إيطاليا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

تصفيات كأس الأمم الإفريقية - الجولة الخامسة المباراة الموعد القناة الناقلة تنزانيا - ليبيا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 2 تونس - غينيا الاستوائية 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 4 السودان - جنوب أفريقيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 4

مباريات ودية المباراة الموعد القناة الناقلة اليونان - هندورواس 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 1

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