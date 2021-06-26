جدول مباريات اليوم الأحد 27 يونيو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات يوم الأحد 27 يونيو 2021 في بطولة يورو 2020 وكوبا أمريكا 2021 وغيرها من البطولات، وما هي القنوات الناقلة للقمم المرتقبة؟

تتواصل اليوم المباريات المثيرة في البطولات القارية للأندية والمنتخبات، كذلك الدوريات التي لم تنته بعد.

في يورو 2020، يواجه منتخب هولندا منتخب التشيك في دور 16، كما سنكون على موعد مع قمة قوية بين بلجيكا والبرتغال في نفس الدور.

تنطلق اليوم الجولة الخامسة من دور مجموعات كوبا أمريكا 2021، حيث تُلعب مباراتي الإكوادور ضد البرازيل وفنزويلا ضد بيرو في نفس التوقيت.

يلتقي اليوم نادي بيراميدز مع نادي الرجاء في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وفي نفس التوقيت يستضيف نادي شبيبة القبائل القطن الكاميروني.

وفي الدوري المصري الممتاز، يستضيف نادي طلائع الجيش البنك الأهلي ويواجه نادي سموحة نادي الإسماعيلي.

جدول مواعيد يورو 2020، المدن والملاعب والنظام وموقف الحضور الجماهيري

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 27 يونيو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 27 يونيو"27-6-2021":

يورو 2020 - دور الـ16 المباراة الموعد القناة الناقلة هولندا - التشيك 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports Max HD 1 بلجيكا - البرتغال 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Max HD 1

كوبا أمريكا 2021 - دور المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة الإكوادور - البرازيل 23:00 مصر، 00:00 السعودية beIN Sports Max HD 5 فنزويلا - بيرو 23:00 مصر، 00:00 السعودية beIN Sports Max HD 6

كأس الكونفدرالية الإفريقية - إياب نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة شبيبة القبائل - القطن الكاميروني 20:00 الجزائر، 21:00 مصر beIN Sports HD 3 الرجاء - بيراميدز 21:00 مصر، 20:00 المغرب beIN Sports Premium HD 1

الدوري المصري الممتاز - الجولة 27 المباراة الموعد القناة الناقلة طلائع الجيش - البنك الأهلي 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Time Sports 2 HD سموحة - الإسماعيلي 19:00 مصر، 20:00 السعودية ON Time Sports 1 HD

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