جدول مباريات اليوم الأحد 25 أبريل 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأحد 18 أبريل 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني والسعودي وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يشهد اليوم الأحد العديد من المباريات القوية في البطولات المختلفة، من المرحلة الأخيرة لحسم الدوريات في الموسم الكروي المثير.

البداية من الدوري الإنجليزي، إذ يستضيف ولفرهامبتون نظيره بيرنلي، ويلعب ليدز يونايتد مع مانشستر يونايتد، ويحل وست بروميتش ضيفًا على أستون فيلا.

ويستقبل ملعب ويمبلي، نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والذي يجمع بين مانشستر سيتي وتوتنهام.

وفي الدوري الإسباني، يلعب ويسكا أمام خيتافي، ويحل برشلونة ضيفًا على فياريال، بينما يلعب إشبيلية مع غرناطة، وسيلتا فيجو أمام أوساسونا، وفي السهرة يواجه أتلتيك بيلباو نظيره أتلتيكو مدريد.

بينما في الدوري الإيطالي، سيلعب بينيفتو أمام أودينيزي، ويوفنتوس مع فيورنتينا، ويستقبل إنتر نظيره هيلاس فيرونا، ويلعب كالياري مع روما، وفي نهاية اليوم مباراة أتالانتا مع بولونيا.

وفي الدوري الألماني، سيلعب لايبزيج مع شتوتجارت، وبوروسيا مونشنجلادباخ أمام أرمينيا بيليفيلد.

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ولن يخلو اليوم من المتعة العربية، إذ يلعب التعاون أمام الفتح، في الدوري السعودي للمحترفين.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الأحد 25 أبريل 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 25 أبريل"25-4-2021":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 33 المباراة الموعد القناة الناقلة ولفرهامبتون - بيرنلي 13:00 مصر، 14:00 السعودية bein sport premium 1 ليدز يونايتد - مانشستر يونايتد 15:00 مصر، 16:00 السعودية bein sport premium 1 أستون فيلا - وست بروميتش 20:00 مصر، 21:00 السعودية bein sport premium 1

كأس الاتحاد الإنجليزي - النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر سيتي - توتنهام 17:30 مصر، 18:30 السعودية bein sport premium 1

الدوري الإسباني - الجولة 32 المباراة الموعد القناة الناقلة ويسكا - خيتافي 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 1 فياريال - برشلونة 16:15 مصر، 17:15 السعودية bein sport HD1 إشبيلية - غرناطة 18:30 مصر، 190:30 السعودية beIN Sports HD 1 سيلتا فيجو - أوساسونا 18:30 مصر، 190:30 السعودية bein sport HD 4 أتلتيك بيلباو - أتلتيكو مدريد 21:00 مصر، 22:00 السعودية bein sport HD1

الدوري الإيطالي الممتاز - الجولة 32 المباراة الموعد القناة الناقلة بينيفنتو - أودينيزي 12:30 مصر، 14:30 السعودية bein sport 3 فيورنتينا - يوفنتوس 15:00 مصر، 16:00 السعودية bein sport 4 إنتر - هيلاس فيرونا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sport 3 كالياري - روما 18:00 مصر، 19:00 السعودية bein sport 3 أتالانتا - بولونيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية bein sport 3

الدوري الألماني - الجولة 31 المباراة الموعد القناة الناقلة لايبزيج - شتوتجارت 15:30 مصر، 16:30 السعودية لا يوجد بوروسيا مونشنجلادباخ - أرمينيا بيليفيلد 18:00 مصر، 19:00 السعودية لا يوجد

الدوري السعودي - الجولة 28 المباراة الموعد القناة الناقلة التعاون - الفتح 21:00 السعودية، 22:00 مصر السعودية الرياضية 1

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