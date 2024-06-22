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switzerland germany euro 20240624(C)Getty images
جدول مباريات يورو 2024 بالكامل
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأحد 23 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

أمم أوروباكوبا أميركا 1الدوري المصري الممتازالقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 23 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 23 يونيو 2024 حيث تستكمل مباريات بطولة يورو 2024 والتي سنكون فيها على موعد مع مباراة قوية بين سويسرا وألمانيا.

وكذلك تستمر منافسات بطولة كوبا أمريكا، بلقاء الاكوادور ضد فنزويلا، ومواجهة المكسيك وجامايكا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذا بجانب مباريات الدوري المصري والتي فيها سيلعب فيها بيراميدز أمام المقاولون العرب، وفيوتشر ضد الإسماعيلي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 23 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 23 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة تذاع على قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى مباريات بطولة يورو 2024.

أما بالنسبة لمباريات الدوري المصري، فيمكن متابعتها عبر موقع كورة بلس.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الأحد 23 يونيو 2024 "23-06-2024"

يورو 2024 - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
سويسرا - ألمانيا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1 Maxخليل البلوشي
سكوتلندا - المجر22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2 Maxجواد بدة

كوبا أمريكا 2024 - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الاكوادور - فنزويلا01:00 مصر والسعوديةغير منقولة عربيًا
المكسيك - جامايكا04:00 مصر والسعوديةغير منقولة عربيًا

الدوري المصري - الجولة 27

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
فيوتشر - الإسماعيلي16:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2محمد مصطفى عفيفي
المصري - سيراميكا كليوباترا19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2طارق الأدور
بيراميدز - المقاولون العرب19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1أيمن الكاشف

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