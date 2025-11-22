تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
FBL-ITA-COPPA ITALIA-INTER-MILANAFP
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025، حيث نتابع مواجهات ضمن الدوري الإنجليزي، الإسباني، الألماني، الفرنسي والإيطالي، وتستمر مباريات الجولة التاسعة في دوري روشن، والتي أهمها ستكون مباراة النصر والخليج.

في الدوري الإنجليزي سنكون على موعد مع مباراة تُعد هي قمة الجولة، والتي تجمع بين آرسنال وتوتنهام، بينما نُشاهد ريال مدريد في مواجهة إلتشي ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مواجهة من العيار الثقيل في الدوري الإيطالي، حيث نتابع ديربي ميلان في الجولة 12 من السيري آ.

وفي كأس الكونفدرالية نتابع لقاء الزمالك وزيسكو ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، بالاضافة إلى لقاءات دوري يلو السعودي والدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي ودوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة الدوري الألماني عبر تطبيق شاهد.

ويمكن مشاهدة الدوري الإيطالي عبر منصة "شاشا".

كما أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي ودوري يلو عبر الإنترنت.

جدول مباريات اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025 "23-11-2025"

دوري روشن السعودي  - الجولة التاسعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الأخدود - الشباب18:05 السعودية، 19:05 الإماراتثمانية 3سليمان الشريف
النصر - الخليج20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانية 1عبد الله الحربي
التعاون - نيوم20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانية 2جعفر الصليح

الدوري الإنجليزي - الجولة 12

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ليدز يونايتد - أستون فيلا17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDحسن العيدروس
آرسنال - توتنهام19:30 السعودية، 20:30 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDعامر الخوذيري

الدوري الإسباني - الجولة 13

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
ريال أوفييدو - رايو فاييكانو16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDباسم الزير
ريال بيتيس - جيرونا18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDجواد بدة
خيتافي - أتلتيكو مدريد20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDعبد الله الغامدي
إلتشي - ريال مدريد23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDعصام الشوالي

 الدوري الإيطالي - الجولة 12

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
هيلاس فيرونا - بارما14:30 السعودية، 15:30 الإماراتSTARZPLAYغازي العمري
STC
كريمونيسي - روما17:00 السعودية، 18:00 الإماراتSTARZPLAYمحمد الشامسي
STC
شاشاعلي دراج
لاتسيو - ليتشي20:00 السعودية، 21:00 الإماراتSTARZPLAYعيسى الحربين
STC
الإنتر - ميلان22:45 السعودية، 23:45 الإماراتSTARZPLAYفارس عوض
STC
شاشافهد العتيبي

 الدوري الألماني - الجولة 11

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
لايبزيج - فيردر بريمن17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد VIPأحمد النفيسة
MBC Action
سانت باولي - يونيون برلين19:30 السعودية، 20:30 الإماراتشاهد VIPعيسى الزدجالي

الدوري الفرنسي - الجولة 13

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أوكسير - ليون17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORTS 4 HDمصطفى ناظم
بريست - ميتز19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDباسم الزير
نانت - لوريان19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN SPORTS 5 HDمحمد نضال
تولوز - أنجيه19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN SPORTS 4 HDمحمد بركات
ليل - نادي باريس22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDأحمد عبده

دوري أبطال إفريقيا - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
سيمبا - بيترو أتلتيكو15:00 مصر، 14:00 المغربbeIN SPORTS 8 HDمحمد بركات

كأس الكونفدرالية الإفريقية - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
مانيما - عزام يونايتد15:00 مصر، 14:00 المغربbeIN SPORTS 6 HDأحمد سوكو
المصري - كايزر تشيفز18:00 مصر، 17:00 المغربbeIN SPORTS 6 HDأحمد عبده
Time Sport (بث أرضي)هيثم هيبة
دجوليبا - أولمبيك آسفي18:00 مصر، 17:00 المغربbeIN SPORTS 8 HDنوفل باشي
الزمالك - زيسكو21:00 مصر، 20:00 المغربbeIN SPORTS 6 HDعلي محمد علي
Time Sport (بث أرضي)زياد الدكروري
الوداد الرياضي - نيروبي21:00 مصر، 20:00 المغربbeIN SPORTS 3 HDجواد بدة
اتحاد العاصمة - سان بيدرو21:00 مصر، 20:00 المغربbeIN SPORTS 4 HDمحمد المبروكي

دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة الثامنة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الجبلين - الرائد15:20 السعودية، 16:20 الإماراتتطبيق ثمانيةمشعل الشمري
الدرعية - الفيصلي17:45 السعودية، 18:45 الإماراتتطبيق ثمانيةأفهد العنزي
الوحدة - الزلفي18:15 السعودية، 19:15 الإماراتتطبيق ثمانيةهاني الشهري

الدوري المصري - الجولة 14

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الاتحاد - الجونة17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 1محمد الكواليني
كهرباء الإسماعيلية - زد20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 1محمد الغياتي
بتروجيت - حرس الحدود20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 2عصام عبده

