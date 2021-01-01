جدول مباريات اليوم الأحد 21 مارس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأحد 21 مارس 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

كوكبة من المباريات الكبرى الحاسمة في شتى الدوريات تنطلق يوم الأحد الموافق 20 مارس 2021، في يوم يمتاز بالدسامة الكروية بأتم معاني الكلمة.

البداية من كأس الاتحاد الإنجليزي، عندما يلعب تشيلسي مع شيفيلد يونايتد في ربع النهائي، ثم يلتقي ليستر سيتي مع مانشستر يونايتد في قمة كبيرة بملعب كينج باور.

الدوري الإنجليزي الممتاز تُلعب بعض مؤجلاته أيضًا، حيث يلتقي توتنهام مع أستون فيلا في مباراة تعد بالإثارة الندية، وقبلها ديربي لندني مثير بين وست هام وآرسنال.

على صعيد الدوري الإسباني، يلتقي المتصدر أتلتيكو مدريد مع ألافيس، فيما يحلّ برشلونة ضيفًا على ملعب أنويتا لمواجهة ريال سوسييداد.

اليوم يمتلئ بالمباريات الهامة أيضًا على صعيد الدوري الإيطالي، فيلعب يوفنتوس مع بينيفينتو وميلان مع فيورنتينا، والختام بقمة ستجمع بين نابولي وروما.

لا يتوقف الأحد الاستثنائي عند هذا الحد أوروبيًا، فهناك قمة هامة جدًا على صعيد الدوري الفرنسي ستجمع بين ليون وباريس سان جيرمان، والثنائي في الوصافة بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر ليل.

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أما عربيًا، تقام الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويلعب خلالها أبها ضد ضمك والعين ضد الوحدة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الأحد 21 مارس 2021 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 21 مارس"21-3-2021":

كأس الاتحاد الإنجليزي - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة تشيلسي - شيفيلد يونايتد 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports Premium 3 ليستر سيتي - مانشستر يونايتد 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports Premium 1,2

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 18،29 المباراة الموعد القناة الناقلة وست هام - آرسنال 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports Premium 1,2 أستون فيلا - توتنهام 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports Premium 2

الدوري الإسباني - الجولة 28 المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيكو مدريد - ديبورتيفو ألافيس 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 ريال سوسييداد - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 28 المباراة الموعد القناة الناقلة يوفنتوس - بينيفينتو 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 3 فيورنتينا - ميلان 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 3 روما - نابولي 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الفرنسي - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة ليل - نيم 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 2 ليون - باريس سان جيرمان 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports Premium 1

الدوري السعودي - الجولة 24 المباراة الموعد القناة الناقلة أبها - ضمك 16:05 السعودية، 15:05 مصر KSA SPORTS HD 1 العين - الوحدة 16:10 السعودية، 15:10 مصر KSA SPORTS HD 2

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