جدول مباريات اليوم الأحد 18 يوليو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 18 يوليو 2021 في بطولة الكأس الذهبية والدوري المغربي وغيرها، وما هي القنوات التي ستنقل هذه المباريات؟

يواصل المنتخب القطري مشواره في بطولة الكأس الذهبية اليوم بمباراة ضد منتخب جرانادا، وفي نفس البطولة يواجه بنما الهندوراس والولايات المتحدة كندا ومارتينيك هايتي.

تنطلق اليوم الجولة 28 من الدوري المغربي، وسيلتقي نادي الوداد مع اتحاد طنجة والفتح الرباطي مع سريع وادي زم، كما سيستضيف الدفاع الحسني الجديدي نهضة بركان ويوسفية برشيد شباب المحمدية والمغرب الفاسي نهضة الزمامرة.

وفي الجولة 32 من الدوري الجزائري، يواجه شباب قسنطينة شبيبة القبائل ونصر حسين داي أولمبي المدية.

جدول مباريات ومجموعة منتخب قطر في الكأس الذهبية 2021

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 18 يوليو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 18 يوليو "18-7-2021":

بطولة الكأس الذهبية - دور المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة جرانادا - قطر 01:30 مصر، 02:30 قطر beIN Sports 1 HD Premium بنما - الهندوراس 02:30 مصر، 03:30 قطر beIN Sports 1 HD Premium الولايات المتحدة - كندا 23:00 مصر، 00:00 قطر beIN Sports 1 HD Premium مارتينيك - هايتي 23:00 مصر، 00:00 قطر beIN Sports HD 1 English

الدوري المغربي - الجولة 28 المباراة الموعد القناة الناقلة الوداد - اتحاد طنجة 17:00 المغرب، 18:00 مصر Arryadia SD/HD الفتح الرباطي - سريع وادي زم 19:30 المغرب، 20:30 مصر Arryadia SD/HD الدفاع الحسني الجديدي - نهضة بركان 19:30 المغرب، 20:30 مصر Tamazight HD يوسفية برشيد - شباب المحمدية 19:30 المغرب، 20:30 مصر Al Maghribia HD المغرب الفاسي - نهضة الزمامرة 19:30 المغرب، 20:30 مصر Athaqafia HD

الدوري الجزائري - الجولة 32 المباراة الموعد القناة الناقلة شباب قسنطينة - شبيبة القبائل 17:45 الجزائر، 18:45 مصر القناة الأمازيغية الرابعة - قنوات الكأس - القناة الجزائرية الثالثة - Canal Algerie نصر حسين داي - أولمبي المدية 19:00 الجزائر، 20:00 مصر القناة الأمازيغية الرابعة - قنوات الكأس - القناة الجزائرية الثالثة - Canal Algerie

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