جدول مباريات اليوم الأحد 17 يناير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأحد 17 يناير 2021 في الدوري الإنجليزي والإيطالي وكأس السوبر الإسباني وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يوم جديد يمتلئ عن آخره بالمباريات المثيرة والممتعة والتي ينتظرها عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان.

البداية مع اللقاء الأبرز اليوم وهو نهائي كأس السوبر الإسباني، والذي يواجه فيه برشلونة أتلتيك بيلباو ويذاع على قنوات الرياضية السعودية.

الدوري الإنجليزي الممتاز تُستكمل فيه مباريات الجولة التاسعة عشر بعدد من المباريات المثيرة، وأبرز وأقوى المواجهات ستكون في آنفيلد حيث يستضيف ليفربول مانشستر يونايتد في لقاء قد يكون هو السبب في فوز أحدهم بالبطولة.

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أيضًا في الدوري الإيطالي يوجد مباراة مشتعلة تجمع بين إنتر ميلان ويوفنتوس، واذا لم تستطع السيدة العجوز من تحقيق الانتصار فسيكون من الصعب العودة للمنافسة على اللقب.

الدوري الألماني يشهد مباراة هامة تجمع بين بايرن ميونخ وفرايبورج، كما يحل شالكه ضيفًا على إينتراخت فرانكفورت.

وفي الدوري الفرنسي يستضيف ليون نادي ميتز، كما يتواجه اليوم ليل صاحب المركز الثالث ضد ريمس المتواجد في المرتبة الـ14 من جدول الترتيب.

بينما على الجانب العربي وفي الدوري المصري الممتاز ، يحل حامل اللقب المارد الأحمر ضيفًا ثقيلًا على البنك الأهلي، كما يلتقي سموحة بالإنتاج الحربي على ستاد السلام.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الأحد 17 يناير والقنوات الناقلة.

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مواعيد مباريات اليوم الأحد 17 يناير "17-1-2021":

كأس السوبر الإسباني - النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة برشلونة - أتلتيك بيلباو 22:00 مصر، 23:00 السعودية KSA Sports 1 HD

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 19 المباراة الموعد القناة الناقلة شيفيلد يونايتد - توتنهام 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 2 ليفربول - مانشستر يونايتد 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD1 مانشستر سيتي - كريستال بالاس 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإيطالي - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة نابولي - فيورنتينا 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 4 كروتوني - بينفينتو 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 5 ساسولو - بارما 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 4 أتالانتا - جنوى 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 4 إنتر ميلان - يوفنتوس 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الألماني - الجولة 16 المباراة الموعد القناة الناقلة بايرن ميونخ - فرايبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية - إينتراخت فرانكفورت - شالكه 19:00 مصر، 20:00 السعودية -

الدوري المصري - الجولة 8 المباراة الموعد القناة الناقلة الإنتاج الحربي - سموحة 14:30 مصر، 15:30 السعودية On Time Sports البنك الأهلي - الأهلي 17:00 مصر، 18:00 السعودية On Time Sports

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