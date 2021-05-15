جدول مباريات اليوم الأحد 16 مايو 2021 والقنوات الناقلة
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Goal/Getty
تنطلق العديد من المواجهات البارزة اليوم، الأحد، 16 مايو 2021، في البطولات الأوروبية والإفريقية مع وصول الموسم إلى مراحله الأخيرة.
الدوري الإسباني قد يُحسم اليوم حال انتصر أتلتيكو مدريد على أوساسونا وتعثر ريال مدريد، بينما تبدو حظوظ برشلونة معقدة لتحقيق البطولة.
كما أنّ نابولي قادر على إعادة يوفنتوس إلى المركز الخامس وتعقيد مهمته للوصول إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
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مواجهات أخرى صعبة في الدوري الفرنسي الذي يهرب من باريس سان جيرمان نحو ليل وكذلك مباريات ربع النهائي في الكونفيدرالية.
من يحقق الدوري الإسباني؟ المباريات المتبقية لريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الأحد 16 مايو 2021 والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم الأحد 16 مايو"16-5-2021":
|الدوري الإسباني - الجولة 37
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|ديبورتيفو ألافيس - غرناطة
|18:30 مصر، 19:30 السعودية
|beIN Sports HD Xtra 1
|أتلتيك بيلباو - ريال مدريد
|18:30 مصر، 19:30 السعودية
|beIN Sports HD 1
|أتلتيكو مدريد - أوساسونا
|18:30 مصر، 19:30 السعودية
|beIN Sports HD 2
|برشلونة - سيلتا فيجو
|18:30 مصر، 19:30 السعودية
|beIN Sports HD 3
|ريال بيتيس - ويسكا
|18:30 مصر، 19:30 السعودية
|beIN Sports HD Xtra 2
|ريال سوسييداد - بلد الوليد
|18:30 مصر، 19:30 السعودية
|beIN Sports 3 HD Premium
|فالنسيا - إيبار *
|18:30 مصر، 19:30 السعودية
|beIN Sports HD 2 English
|فياريال - إشبيلية *
|18:30 مصر، 19:30 السعودية
|beIN Sports HD 7
|ليفانتي - خيتافي
|18:30 مصر، 19:30 السعودية
|غير مذاعة
|قادش - إلتشي
|18:30 مصر، 19:30 السعودية
|غير مذاعة
* مباريات تُلعب بحضور جماهيري
|الدوري الإنجليزي - الجولة 36
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|كريستال بالاس - أستون فيلا
|13:00 مصر، 14:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|توتنهام - وولفرهامبتون
|15:00 مصر، 16:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|وست بروميتش - ليفربول
|17:30 مصر، 18:30 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|إيفرتون - شيفيلد يونايتد
|20:00 مصر، 21:00 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|الدوري الإيطالي - الجولة 37
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|فيورنتينا - نابولي
|12:30 مصر، 13:30 السعودية
|beIN Sports HD 3
|بينفينتو - كروتوني
|15:00 مصر، 16:00 السعودية
|beIN Sports HD 2
|أودينيزي - سامبدوريا
|15:00 مصر، 16:00 السعودية
|beIN Sports HD 3
|بارما - ساسوولو
|18:00 مصر، 19:00 السعودية
|beIN Sports HD 3 English
|ميلان - كالياري
|20:45 مصر، 21:45 السعودية
|beIN Sports HD 3
|الدوري الفرنسي - الجولة 37
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|ليل - سانت إيتيان
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports HD 2
|باريس سان جيرمان - ستاد ريمس
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|الكونفيدرالية - ربع النهائي
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|القطن الكاميروني - جراف
|15:00 مصر، 16:00 السعودية
|beIN Sports HD 6
|أورلاندو بيراتس - الرجاء الرياضي
|14:00 المغرب، 15:00 مصر
|beIN Sports HD 4
|الصفاقسي - شبيبة القبائل
|17:00 تونس، 17:00 الجزائر، 18:00 القاهرة
|beIN Sports HD 4
|بيراميدز - إنييمبا
|18:00 القاهرة، 19:00 السعودية
|beIN Sports HD 6