جدول مباريات اليوم الأحد 16 مايو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأحد 16 مايو 2021 في الدوري الإسباني والإيطالي والإنجليزي والكونفيدرالية وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

تنطلق العديد من المواجهات البارزة اليوم، الأحد، 16 مايو 2021، في البطولات الأوروبية والإفريقية مع وصول الموسم إلى مراحله الأخيرة.

الدوري الإسباني قد يُحسم اليوم حال انتصر أتلتيكو مدريد على أوساسونا وتعثر ريال مدريد، بينما تبدو حظوظ برشلونة معقدة لتحقيق البطولة.

كما أنّ نابولي قادر على إعادة يوفنتوس إلى المركز الخامس وتعقيد مهمته للوصول إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

مواجهات أخرى صعبة في الدوري الفرنسي الذي يهرب من باريس سان جيرمان نحو ليل وكذلك مباريات ربع النهائي في الكونفيدرالية.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الأحد 16 مايو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 16 مايو"16-5-2021":

الدوري الإسباني - الجولة 37 المباراة الموعد القناة الناقلة ديبورتيفو ألافيس - غرناطة 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 أتلتيك بيلباو - ريال مدريد 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 أتلتيكو مدريد - أوساسونا 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 2 برشلونة - سيلتا فيجو 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 3 ريال بيتيس - ويسكا 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 ريال سوسييداد - بلد الوليد 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 3 HD Premium فالنسيا - إيبار * 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 2 English فياريال - إشبيلية * 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 7 ليفانتي - خيتافي 18:30 مصر، 19:30 السعودية غير مذاعة قادش - إلتشي 18:30 مصر، 19:30 السعودية غير مذاعة

* مباريات تُلعب بحضور جماهيري

الدوري الإنجليزي - الجولة 36 المباراة الموعد القناة الناقلة كريستال بالاس - أستون فيلا 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium توتنهام - وولفرهامبتون 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium وست بروميتش - ليفربول 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports 2 HD Premium إيفرتون - شيفيلد يونايتد 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

الدوري الإيطالي - الجولة 37 المباراة الموعد القناة الناقلة فيورنتينا - نابولي 12:30 مصر، 13:30 السعودية beIN Sports HD 3 بينفينتو - كروتوني 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 2 أودينيزي - سامبدوريا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 بارما - ساسوولو 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 3 English ميلان - كالياري 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الفرنسي - الجولة 37 المباراة الموعد القناة الناقلة ليل - سانت إيتيان 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2 باريس سان جيرمان - ستاد ريمس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الكونفيدرالية - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة القطن الكاميروني - جراف 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 6 أورلاندو بيراتس - الرجاء الرياضي 14:00 المغرب، 15:00 مصر beIN Sports HD 4 الصفاقسي - شبيبة القبائل 17:00 تونس، 17:00 الجزائر، 18:00 القاهرة beIN Sports HD 4 بيراميدز - إنييمبا 18:00 القاهرة، 19:00 السعودية beIN Sports HD 6

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