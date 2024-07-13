تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 14 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 14 يوليو 2024 حيث نتابع أهم مباراة في الحدث الأهم على الساحة الكورية وهو لقاء إسبانيا وإنجلترا في نهائي يورو 2024.

كما نتابع مباراة تحديد المركز الثالث من كوبا أمريكا، والتي تجمع منتخب أوروجواي في مواجهة منتخب كندا، بعد هزيمتهم من نصف النهائي على يد كولومبيا والأرجنتين.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 14 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 14 يوليو 2024؟

إذا كانت المباراة تذاع على قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى مباريات بطولة يورو 2024.

أما بالنسبة لكوبا أمريكا، فهي غير منقولة في منطقة الشرق الأوسط، لذلك إن كانت ترغب في الاستمتاع بمتابعة مباريات البطولة من أي مكان في العالم يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأحد 14 يوليو 2024 "14-07-2024"

يورو 2024 - النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق إسبانيا - إنجلترا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 Max عصام الشوالي

beIN Sports HD 2 Max حسن العيدروس

كوبا أمريكا 2024 - مباراة تحديد المركز الثالث