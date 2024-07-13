تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Lamine Yamal Jude Bellingham Spain England Euro 2024Getty/GOAL
بطولة أمم أوروبا (يورو)
team-logo
أوليمبياستاديون
team-logo
جدول مباريات يورو 2024 بالكامل
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأحد 14 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

بطولة أمم أوروبا (يورو)كوبا أميركاالقنوات الناقلةإسبانيا v إنجلتراإسبانياإنجلتراكندا v أوروجوايكنداأوروجواي

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 14 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 14 يوليو 2024 حيث نتابع أهم مباراة في الحدث الأهم على الساحة الكورية وهو لقاء إسبانيا وإنجلترا في نهائي يورو 2024.

كما نتابع مباراة تحديد المركز الثالث من كوبا أمريكا، والتي تجمع منتخب أوروجواي في مواجهة منتخب كندا، بعد هزيمتهم من نصف النهائي على يد كولومبيا والأرجنتين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 14 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 14 يوليو 2024؟

إذا كانت المباراة تذاع على قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى مباريات بطولة يورو 2024.

المباريات التالية

أما بالنسبة لكوبا أمريكا، فهي غير منقولة في منطقة الشرق الأوسط، لذلك إن كانت ترغب في الاستمتاع بمتابعة مباريات البطولة من أي مكان في العالم يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن

جدول مباريات اليوم الأحد 14 يوليو 2024 "14-07-2024"

يورو 2024 - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
إسبانيا - إنجلترا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1 Maxعصام الشوالي
beIN Sports HD 2 Maxحسن العيدروس

كوبا أمريكا 2024 - مباراة تحديد المركز الثالث

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
كندا - أوروجواي03:00 مصر والسعوديةغير منقولة عربيًا

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان