جدول مباريات اليوم الأحد 14 فبراير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأحد 14 فبراير 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني والسعودي وكأس مصر وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يوم جديد في عالم الساحرة المستدير يمتلئ عن أخره بالقمم الممتعة والمنافسات القوية في جميع أنحاء العالم.

البداية من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على وست بروميتش، كما يوجد لقاء قوي يجمع بين آرسنال وليدز الذي حقق نتائج جيدة ويحتل المركز العاشر متقدم على الجانرز أصحاب المركز الـ11.

وفي الدوري الإسباني، توجد مواجهة لا تخلو من المتعة، والتي تجمع بين ريال مدريد وفالنسيا.

أما في الدوري الإيطالي، فتتجه الأنظار إلى قمة نارية بين إنتر ميلان ولاتسيو.

اليوم لن يخلو من مباريات البطولات العربية والإفريقية أيضًا.

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في الدوري السعودي، يواجه حامل اللقب الهلال نادي ضمك في الجولة الـ18.

بينما في كأس مصر يلتقي الاتحاد السكندري بالنجوم، ويخوض الإنتاج الحربي مباراة ضد كوكاكولا، والإسماعيلي الذي يقدم آداء غير جيد حتى الآن في الدوري يلعب اليوم في الكأس ضد لافيينا اف سي.

وإفريقيًا، في كأس الكونفيدرالية، يحل النجم الساحلي ضيفًا على يونج بوفالويس، ويستضيف الرجاء الاتحاد المنستيري، ويلعب بيراميدز خارج أرضه ضد راسينج كلوب.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الأحد 14 فبراير 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 فبراير "14-2-2021":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 24 المباراة الموعد القناة الناقلة ساوثامبتون - وولفرهامبتون 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD1,2 وست بروميتش - مانشستر يونايتد 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 2 آرسنال - ليدز 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1,2 إيفرتون - فولهام 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 23 المباراة الموعد القناة الناقلة خيتافي - ريال سوسييداد 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 ريال مدريد - فالنسيا 17:15 مصر، 19:15 السعودية beIN Sports HD 3 ليفانتي - أوساسونا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 فياريال - ريال بيتيس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 22 المباراة الموعد القناة الناقلة روما - أودينيزي 13:30 مصر، 14:30 السعودية 4,beIN Sports HD 1 كروتوني - ساسولو 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 4 إنتر ميلان - لاتسيو 21:45 مصر، 22:45 السعودية 4,beIN Sports HD 1

كأس الكونفيدرالية الأفريقية - دور 32 المباراة الموعد القناة الناقلة يونج بوفالويس - النجم الساحلي 15:00 مصر، 16:00 السعودية لا يوجد الرجاء - الاتحاد المنستيري 18:00 مصر، 19:00 السعودية Arryadia SD/HD راسينغ كلوب - بيراميدز 18:00 مصر، 19:00 السعودية لا يوجد

الدوري السعودي - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة ضمك - الهلال 16:05 السعودية ، 15:05 مصر الرياضية السعودية 1

كأس مصر - دور 32 المباراة الموعد القناة الناقلة الاتحاد - النجوم 14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports HD الإنتاج الحربي - كوكاكولا 14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports HD الإسماعيلي - لافيينا اف سي 14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports HD

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