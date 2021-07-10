جدول مباريات اليوم الأحد 11 يوليو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأحد 11 يوليو 2021 ونهائي كوبا أمريكا 2021 ويورو 2020، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

تستمر كرة القدم في تقديم المباريات الممتعة بشكل متواصل.

اليوم، الأحد 11 يوليو، ونهائي كوبا أمريكا 2021 بين الأرجنتين والبرازيل وكذلك نهائي يورو 2020 بين إيطاليا وإنجلترا

كما تتواصل اليوم مباريات دور المجموعات في بطولة الكأس الذهبية والتي يتواجد فيها المنتخب القطري كضيف للبطولة هذا بجانب مواجهة بين الأهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري.

موعد نهائي كوبا أمريكا 2021 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 11 يوليو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 11 يوليو "1-7-2021":

كوبا أمريكا 2021 - النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة الأرجنتين - البرازيل 02:00 مصر، 03:00 السعودية beIN Sports Max 5,6

يورو 2020 - النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة إيطاليا - إنجلترا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Max 1,2,3,4

الدوري المصري - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - مصر المقاصة 19:00 مصر، 20:00 السعودية ONTIME Sports HD 1

دوري أبطال آسيا - المجموعات المباراة الموعد فيتييل - كايا 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات يونايتد سيتي - دايجو 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات كاواساكي فرونتال - بكين جوان 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات بانكوك جلاس باثوم يونايتد - أولسان هيونداي 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات

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