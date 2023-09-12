جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
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الزمالكالدوري المصري الممتاز

في هذا التقرير نستعرض جدول مباريات الزمالك في النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024 وما هي القنوات الناقلة؟ وترتيب القلعة البيضاء

يدخل الزمالك منافسات موسم 2023-2024 من الدوري المصري وهدفه تحقيق اللقب الذي غاب عن خزائه الموسم الماضي بعد تحقيقه في موسمين متتاليين.

الزمالك حصد البطولة 14 مرة من قبل، يدخل الموسم الجديد من الدوري المصري وعينه على حصد اللقب وكسر سطوة الأهلي المتفوق تاريخيًا.

ولم يستطع الزمالك البناء على موسمه المميز في الدوري المصري الموسم قبل الماضي فمر بموسم صفري، وجاءت أزمة إيقاف القيد لتعقد موقفه في الموسم الجديد.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2023-2024..

قائمة الزمالك في الدوري المصري 2023-2024

المركز

اللاعبون

حراسة المرمى

محمد عواد – محمد نديم – محمد صبحي

خط الدفاع

عمر جابر - حمزة المثلوثى - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمود علاء - حاتم سكر - محمد طارق - أحمد فتوح - مصطفى الزنارى - حمدى علاء

خط الوسط

شيكابالا - أحمد مصطفى زيزو - محمد أشرف روقا - يوسف أوباما – سيد نيمار – أحمد إيشو – إبراهيما نداى – نبيل عماد دونجا – عمرو السيسي – أحمد زكي - محمد حسام بيسو

خط الهجوم

سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - علي ياسر

ما هي القنوات الناقلة للدوري المصري؟

يُنقل الدوري المصري الممتاز على شبكة قنوات أون تايم سبورت بصورة حصرية، جميع المباريات متاحة مجانًا بتقنية HD وكذلك تقنية SD.

كما يمكنك مشاهدة مباريات الدوري المصري لموسم 2022-23 عبر الإنترنت، عن طريق موقع كورة بلس، الذي يتيح مشاهدة جميع مباريات المسابقة.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2023-2024

الجولة

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

1

بيراميدز - الزمالك

لم يحدد بعد

-

الدفاع الجوي

2

الزمالك. -المقاولون العرب

لم يحدد بعد

-

القاهرة الدولي

3

البنك الأهلي - الزمالك

لم يحدد بعد

-

القاهرة الدولي

4

الزمالك - سموحة

لم يحدد بعد

-

القاهرة الدولي

5

إنبي - الزمالك

لم يحدد بعد

-

المقاولون العرب

6

الزمالك - زد

لم يحدد بعد

-

القاهرة الدولي

7

فيوتشر - الزمالك

لم يحدد بعد

-

السلام

8

الزمالك - الاتحاد

لم يحدد بعد

-

القاهرة الدولي

9

المصري - الزمالك

لم يحدد بعد

-

بورسعيد

10

الزمالك - الأهلي

لم يحدد بعد

-

القاهرة الدولي

11

سيراميكا كليوباترا - الزمالك

لم يحدد بعد

-

القاهرة الدولي

12

الزمالك - فاركو

لم يحدد بعد

-

القاهرة الدولي

13

الإسماعيلي - الزمالك

لم يحدد بعد

-

الإسماعيلية

14

الزمالك - الداخلية

لم يحدد بعد

-

القاهرة الدولي

15

الجونة - الزمالك

لم يحدد بعد

-

الجونة
16

طلائع الجيش. -الزمالك

لم يحدد بعد

-

جهاز الرياضة العسكري

17

الزمالك - بلدية المحلة

لم يحدد بعد

-

القاهرة الدولي

ترتيب الزمالك في الدوري المصري 2023-2024

الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1الأهلي00000000
2بيراميدز00000000
3الزمالك00000000
4فيوتشر00000000
5المصري00000000
6إنبي00000000
7المقاولون العرب00000000
8الاتحاد00000000
9فاركو00000000
10سموحة00000000
11الإسماعيلي00000000
12البنك الأهلي00000000
13سيراميكا كليوباترا00000000
14طلائع الجيش00000000
15الداخلية00000000
16زد0000000
17الجونة00000000
18بلدية المحلة00000000

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