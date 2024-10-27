جدول مباريات الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات الدوري المصري موسم 2024-2025، وما القنوات الناقلة وكيف تتابع مباريات الأهلي والزمالك وترتيب الفرق والنظام الجديد للبطولة...

تنطلق مباريات الدوري المصري 2024-2025، يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، على أن ينتهي يوم 6 يونيو 2024، في موسم استثنائي تغيير فيه شكل المسابقة.

الأهلي البطل التاريخي للمسابقة، نجح في الموسم الماضي في الوصول إلى اللقب رقم 44، في مسيرته ويدخل الموسم الجديد من الدوري المصري وعينه على الحفاظ على بطولته المفضلة التي حققها الموسم الماضي بفارق مريح.

أما الزمالك الفارس الأبيض، يسعى لمصالحة جماهيره بتحقيق اللقب بعد تراجع ترتيب الفريق في الموسم الماضي، ويدخل بيراميدز، الموسم وهو يحاول تحقيق لقبه الأول في المسابقة.

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ومع تغيير نظام الدوري المصري لموسم 2024-2025، من المتوقع أن نكون على موعد مع موسم مليئ بالإثارة والتشويق.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا جدول مباريات وترتيب الدوري المصري 2024-2025، وما هي القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن البطولة.

ما النظام الجديد للدوري المصري 2024-2025؟

قررت رابطة الأندية المصرية، تغيير شكل مسابقة الدوري المصري بشكل استثنائي، من أجل انتظام مواعيد المسابقة في المواسم القادمة، ليحصل اللاعبين على فرصة كافية للراحة، بدلًا من تلاحم المواسم وضغط المباريات.

ومن المنتظر أن يكون الدور الأول من الدوري المصري 2024-2025، مكون من 17 جولة، وفي الدور الثاني سيتنافس أصحاب المراكز التسعة الأولى على اللقب، بينما يتنافس أصحاب المراكز التسعة الأخيرة في الترتيب، على مراكز الهبوط.

كما قررت الرابطة أن يهبط في نهاية الموسم فريقين فقط بدلًا من ثلاثة.

جدول ترتيب الدوري المصري 2024-2025:

المرحلة الأولى:

الترتيب الفريق لعب فاز خسر تعادل له عليه الفارق النقاط 1 الأهلي 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الزمالك 0 0 0 0 0 0 0 0 3 بيراميدز 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الإسماعيلي 0 0 0 0 0 0 0 0 5 الاتحاد السكندري 0 0 0 0 0 0 0 0 6 المصري 0 0 0 0 0 0 0 0 7 غزل المحلة 0 0 0 0 0 0 0 0 8 سموحة 0 0 0 0 0 0 0 0 9 فاركو 0 0 0 0 0 0 0 0 10 سيراميكا كيلوباترا 0 0 0 0 0 0 0 0 11 مودرن سبورت 0 0 0 0 0 0 0 0 12 البنك الأهلي 0 0 0 0 0 0 0 0 13 حرس الحدود 0 0 0 0 0 0 0 0 14 طلائع الجيش 0 0 0 0 0 0 0 0 15 زد 0 0 0 0 0 0 0 0 16 الجونة 0 0 0 0 0 0 0 0 17 إنبي 0 0 0 0 0 0 0 0 18 بتروجيت 0 0 0 0 0 0 0 0

ما القنوات الناقلة للدوري المصري 2024-2025؟

تُبث فعاليات الدوري المصري الممتاز فقط وحصريًا على شبكة أون تايم سبورتس.

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جدول مباريات الدوري المصري 2024-2025 - الجولة الأولى