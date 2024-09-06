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Europa League Trophy 2023-24GETTY
بلال محمد

جدول مباريات الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة

الدوري الأوروبيمانشستر يونايتدتوتنهام هوتسبيررومافنربخشهأياكسبورتوأتلتيك بيلباولاتسيو

تعرف على جدول مباريات الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن نظام البطولة وجوائزها المالية...

تستعد الملاعب الأوروبية، لاستضافة نسخة جديدة من الدوري الأوروبي، والتي ستكون استثنائية بعد قرار تغيير نظام البطولة، وزيادة عدد الفرق المشاركة بداية من الموسم الحالي 2024-2025.

النسخة الجديدة تشهد وجود 36 فريقًا في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الدوري الأوروبي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات الدوري الأوروبي 2024-2025، والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول ترتيب الدور الأول من الدوري الأوروبي 2024-2025

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1أياكس00000000
2أندرلخت00000000
3أتلتيك بيلباو00000000
4بشيكتاش00000000
5بودو/جليمت00000000
6براجا00000000
7دينامو كييف00000000
8إلفسبورج00000000
9ستيوا بوخاريست00000000
10فنربخشة00000000
11فرينكفاروش00000000
12آينتراخت فرانكفورت00000000
13جلطة سراي00000000
14هوفنهايم00000000
15لاتسيو00000000
16لودوجريتس00000000
17ليون00000000
18مكابي تل أبيب00000000
19مالمو00000000
20مانشستر يونايتد00000000
21ميدتيلاند00000000
22نيس00000000
23أولمبياكوس00000000
24باوك00000000
25بورتو00000000
26كاراباج00000000
27رينجرز00000000
28ريال سوسييداد00000000
29آر إف إس00000000
30روما00000000
31سلافيا براج00000000
32توتنهام00000000
33تفينتي00000000
34أونيون سانت جيلواز00000000
35فيكتوريا بلزن00000000
36ألكمار00000000

جدول مباريات الدور الأول من الدوري الأوروبي 2024-2025 - الجولة الأولى

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
ألكمار - إلفسبورجالأربعاء 25 سبتمبر 2024،
19:45 مصر والسعودية		-أفاس
بودو/جليمت - بورتوالأربعاء 25 سبتمبر 2024،
19:45 مصر والسعودية		-اسبميرا
مانشستر يونايتد - تفينتيالأربعاء 25 سبتمبر 2024،
22:00 مصر والسعودية		-أولد ترافورد
نيس - ريال سوسييدادالأربعاء 25 سبتمبر 2024،
22:00 مصر والسعودية		-اليانز ريفييرا
دينامو كييف - لاتسيوالأربعاء 25 سبتمبر 2024،
22:00 مصر والسعودية		-مجمع أولمبيسكي الرياضي
جلطة سراي - باوكالأربعاء 25 سبتمبر 2024،
22:00 مصر والسعودية		-رامس بارك
أندرلخت - فرينكفاروشالأربعاء 25 سبتمبر 2024،
22:00 مصر والسعودية		-لوتو بارك
ميدتيلاند - هوفنهايمالأربعاء 25 سبتمبر 2024،
22:00 مصر والسعودية		-أم سي أيتش
لودوجريتس - سلافيا براجالأربعاء 25 سبتمبر 2024،
22:00 مصر والسعودية		-لودوجريتس آرينا
مالمو - رينجرزالخميس 26 سبتمبر 2024،
19:45 مصر والسعودية		-مالمو ستاديون
فنربخشة - أونيون سانت جيلوازالخميس 26 سبتمبر 2024،
19:45 مصر والسعودية		-شوكرو ساراجوغلو
توتنهام - كارباجالخميس 26 سبتمبر 2024،
22:00 مصر والسعودية		-ستاد توتنهام
روما - أتلتيك بيلباوالخميس 26 سبتمبر 2024،
22:00 مصر والسعودية		-الأولمبيكو
أياكس - بشكتاشالخميس 26 سبتمبر 2024،
22:00 مصر والسعودية		-يوهان كرويف آرينا
ليون - أولمبياكوسالخميس 26 سبتمبر 2024،
22:00 مصر والسعودية		-جروباما
فرانكفورت - فيكتوريا بلزنالخميس 26 سبتمبر 2024،
22:00 مصر والسعودية		-دويتش بانك بارك
ستيوا بوخارست - آر إف إسالخميس 26 سبتمبر 2024،
22:00 مصر والسعودية		-أرينا ناسيونالا
براجا - مكابي تل أبيبالخميس 26 سبتمبر 2024،
22:00 مصر والسعودية		-الملعب البلدي براجا

ما القنوات الناقلة للدوري الأوروبي 2024-2025؟

ينقل الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية.

ويمكنك مشاهدة المباريات مباشرة عبر تطبيق TOD.

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ما نظام التأهل في الدوري الأوروبي 2024-2025؟

تتم إقامة البطولة بواقع نظام الدوري للفرق الـ 36 المشاركة وبناء عليها يتحدد مسار هذه الفرق في البطولة،

سوف يتم تقسيم الفرق إلى 4 تصنيفات، والقرعة تحدد فريقين من كل تصنيف ليلعبا سويًا بنظام الذهاب والإياب

أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن يتأهلون مباشرة إلى الدور الثاني من الدوري الأوروبي، بينما أصحاب المراكز من 9 إلى 24 فيخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والعودة لتحديد 8 فرق تشارك في الدور الثاني إلى جانب المتأهلين الثمانية.

أما باقي الفرق فسوف تودع البطولة بصورة نهائية.

يتم إجراء البطولة بعد ذلك بشكل اعتيادي، بدءًا من دور الـ16 كما هو النظام المتبع في الوقت الراهن بينما يتم إقصاء الفرق أصحاب المراكز من 24 إلى 36 من البطولة تمامًا.

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