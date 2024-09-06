تعرف على جدول مباريات الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن نظام البطولة وجوائزها المالية...

تستعد الملاعب الأوروبية، لاستضافة نسخة جديدة من الدوري الأوروبي، والتي ستكون استثنائية بعد قرار تغيير نظام البطولة، وزيادة عدد الفرق المشاركة بداية من الموسم الحالي 2024-2025.

النسخة الجديدة تشهد وجود 36 فريقًا في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الدوري الأوروبي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات الدوري الأوروبي 2024-2025، والقنوات الناقلة.

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جدول ترتيب الدور الأول من الدوري الأوروبي 2024-2025

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 أياكس 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أندرلخت 0 0 0 0 0 0 0 0 3 أتلتيك بيلباو 0 0 0 0 0 0 0 0 4 بشيكتاش 0 0 0 0 0 0 0 0 5 بودو/جليمت 0 0 0 0 0 0 0 0 6 براجا 0 0 0 0 0 0 0 0 7 دينامو كييف 0 0 0 0 0 0 0 0 8 إلفسبورج 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ستيوا بوخاريست 0 0 0 0 0 0 0 0 10 فنربخشة 0 0 0 0 0 0 0 0 11 فرينكفاروش 0 0 0 0 0 0 0 0 12 آينتراخت فرانكفورت 0 0 0 0 0 0 0 0 13 جلطة سراي 0 0 0 0 0 0 0 0 14 هوفنهايم 0 0 0 0 0 0 0 0 15 لاتسيو 0 0 0 0 0 0 0 0 16 لودوجريتس 0 0 0 0 0 0 0 0 17 ليون 0 0 0 0 0 0 0 0 18 مكابي تل أبيب 0 0 0 0 0 0 0 0 19 مالمو 0 0 0 0 0 0 0 0 20 مانشستر يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 0 21 ميدتيلاند 0 0 0 0 0 0 0 0 22 نيس 0 0 0 0 0 0 0 0 23 أولمبياكوس 0 0 0 0 0 0 0 0 24 باوك 0 0 0 0 0 0 0 0 25 بورتو 0 0 0 0 0 0 0 0 26 كاراباج 0 0 0 0 0 0 0 0 27 رينجرز 0 0 0 0 0 0 0 0 28 ريال سوسييداد 0 0 0 0 0 0 0 0 29 آر إف إس 0 0 0 0 0 0 0 0 30 روما 0 0 0 0 0 0 0 0 31 سلافيا براج 0 0 0 0 0 0 0 0 32 توتنهام 0 0 0 0 0 0 0 0 33 تفينتي 0 0 0 0 0 0 0 0 34 أونيون سانت جيلواز 0 0 0 0 0 0 0 0 35 فيكتوريا بلزن 0 0 0 0 0 0 0 0 36 ألكمار 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات الدور الأول من الدوري الأوروبي 2024-2025 - الجولة الأولى

المباراة الموعد النتيجة الملعب ألكمار - إلفسبورج الأربعاء 25 سبتمبر 2024،

19:45 مصر والسعودية - أفاس بودو/جليمت - بورتو الأربعاء 25 سبتمبر 2024،

19:45 مصر والسعودية - اسبميرا مانشستر يونايتد - تفينتي الأربعاء 25 سبتمبر 2024،

22:00 مصر والسعودية - أولد ترافورد نيس - ريال سوسييداد الأربعاء 25 سبتمبر 2024،

22:00 مصر والسعودية - اليانز ريفييرا دينامو كييف - لاتسيو الأربعاء 25 سبتمبر 2024،

22:00 مصر والسعودية - مجمع أولمبيسكي الرياضي جلطة سراي - باوك الأربعاء 25 سبتمبر 2024،

22:00 مصر والسعودية - رامس بارك أندرلخت - فرينكفاروش الأربعاء 25 سبتمبر 2024،

22:00 مصر والسعودية - لوتو بارك ميدتيلاند - هوفنهايم الأربعاء 25 سبتمبر 2024،

22:00 مصر والسعودية - أم سي أيتش لودوجريتس - سلافيا براج الأربعاء 25 سبتمبر 2024،

22:00 مصر والسعودية - لودوجريتس آرينا مالمو - رينجرز الخميس 26 سبتمبر 2024،

19:45 مصر والسعودية - مالمو ستاديون فنربخشة - أونيون سانت جيلواز الخميس 26 سبتمبر 2024،

19:45 مصر والسعودية - شوكرو ساراجوغلو توتنهام - كارباج الخميس 26 سبتمبر 2024،

22:00 مصر والسعودية - ستاد توتنهام روما - أتلتيك بيلباو الخميس 26 سبتمبر 2024،

22:00 مصر والسعودية - الأولمبيكو أياكس - بشكتاش الخميس 26 سبتمبر 2024،

22:00 مصر والسعودية - يوهان كرويف آرينا ليون - أولمبياكوس الخميس 26 سبتمبر 2024،

22:00 مصر والسعودية - جروباما فرانكفورت - فيكتوريا بلزن الخميس 26 سبتمبر 2024،

22:00 مصر والسعودية - دويتش بانك بارك ستيوا بوخارست - آر إف إس الخميس 26 سبتمبر 2024،

22:00 مصر والسعودية - أرينا ناسيونالا براجا - مكابي تل أبيب الخميس 26 سبتمبر 2024،

22:00 مصر والسعودية - الملعب البلدي براجا

ما القنوات الناقلة للدوري الأوروبي 2024-2025؟

ينقل الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية.

ويمكنك مشاهدة المباريات مباشرة عبر تطبيق TOD.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

ما نظام التأهل في الدوري الأوروبي 2024-2025؟

تتم إقامة البطولة بواقع نظام الدوري للفرق الـ 36 المشاركة وبناء عليها يتحدد مسار هذه الفرق في البطولة،

سوف يتم تقسيم الفرق إلى 4 تصنيفات، والقرعة تحدد فريقين من كل تصنيف ليلعبا سويًا بنظام الذهاب والإياب

أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن يتأهلون مباشرة إلى الدور الثاني من الدوري الأوروبي، بينما أصحاب المراكز من 9 إلى 24 فيخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والعودة لتحديد 8 فرق تشارك في الدور الثاني إلى جانب المتأهلين الثمانية.

أما باقي الفرق فسوف تودع البطولة بصورة نهائية.

يتم إجراء البطولة بعد ذلك بشكل اعتيادي، بدءًا من دور الـ16 كما هو النظام المتبع في الوقت الراهن بينما يتم إقصاء الفرق أصحاب المراكز من 24 إلى 36 من البطولة تمامًا.