جدول مباريات الدوري الأوروبي 2021-22، القنوات الناقلة وترتيب المجموعات

تعرف على كل ما يخص بطولة الدوري الأوروبي في نسخة 2021-22، من جدول المباريات وترتيب المجموعات وما هي القنوات الناقلة ونتائج جميع الأدوار؟

تُصنف بطولة الدوري الأوروبي كثاني أهم بطولات القارة العجوز خلف البطولة الأكثر شعبية وجماهيرية ومتابعة، دوري أبطال أوروبا، ويفترض أنها تشهد سنويًا إثارة منقطعة النظير رغم ما قد تلقاه الأندية من صعوبات لبعد المسافات نوعًا ما.

فياريال هو حامل لقب الدوري الأوروبي في نسخته الأخيرة بعد التفوق على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح بالنهائي في أعقاب التعادل الإيجابي بهدف لمثله في الوقت الأصلي والإضافي، ليضمن بذلك مشاركته في ذات الأذنين رغم حلوله سابعًا في الدوري الإسباني.

هذا العام لن تشهد البطولة مشاركة أصحاب المركز السابع في الدوريات الأربع الكبرى أو حتى أبطال الكؤوس بها، بعدما تم استحداث بطولة دوري المؤتمر الأوروبي التي ستقام تقريبًَا في نفس التوقيت، وبالتبعية تم تقليص عدد المجموعات لتصبح 8 بدلًا من 12.

أندية ضخمة تشارك في الدوري الإسباني بهذه النسخة مثل ليون ونابولي ولاتسيو وآينتراخت فرانكفورت وغيرهم، وسينضم لهم الفرق التي تحتل المركز الثالث في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

الإثارة دائمًا حاضرة في مباريات الخميس، هذه حقيقة مؤكدة مهما كانت أسماء الفرق المشاركة، وهذه النسخة بنوعية الأندية المشاركة بها تؤكد هذه الحقيقة.

دعونا الآن نصحبكم في رحلة نتعرف خلالها على كل ما يخص الدوري الأوروبي في نسخة 2021-22.

جدول مواعيد الدوري الأوروبي 2021-22

أقيمت قرعة الأدوار التمهيدية الأولى في 19 يوليو 2021، وتكرر الأمر في 2 أغسطس ثم أتى الدور على آخر دورين تمهيدين.

الدور الثالث لُعب يوم 5 أغسطس و12 أغسطس، ولُعبت الملحق الأخير المؤهل إلى دور المجموعات يومي 19 أغسطس و26 من الشهر نفسه.

قرعة دور المجموعات أُبرمت يوم الجمعة 27 أغسطس، على أن يمتد هذا الدور بمبارياته الست حتى منتصف ديسمبر.

وفي الثالث عشر من ديسمبر تقام قرعة الملحق الجديد الذي سيضم الأندية الصاعدة من المجموعات في مقابل الهابطة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

يُلعب هذا الدور التمهيدي في شهر فبراير، ثم تقام قرعة دور الـ16 في الخامس والعشرين من الشهر نفسه لعام 2022.

وبعد لعب مباراتي دور الـ16 في 10 و17 مارس، تقام آخر قرعة لتحديد مسار ربع النهائي ونصف النهائي يوم 18 من الشهر نفسه.

في أبريل ومايو يُلعب ربع ونصف النهائي، فيما تقام المباراة النهائية يوم 18 مايو 2022 على ملعب رامون سانشيز بيزخوان بالأندلس.

جدول مواعيد الدوري الأوروبي 2020-21

موعد القرعة موعد مباريات الذهاب موعد مباريات الإياب الدور التمهيدي 19 يوليو 2021 22 يوليو 2021 الدور التمهيدي الثاني 2 أغسطس 2021 5 أغسطس 2021 12 أغسطس 2021 الملحق 2 أغسطس 2021 19 أغسطس 2021 26 أغسطس 2021 المجموعات 27 أغسطس 2021 16 سبتمبر - 9 ديسمبر 2021 الملحق 13 ديسمبر 2021 17 فبراير 2022 24 فبراير 2022 دور الـ16 25 فبراير 2022 10 مارس 2022 17 مارس 2022 ربع النهائي 18 مارس 2022 7 أبريل 2022 14أبريل 2022 نصف النهائي 28 أبريل 2022 5 مايو 2022 النهائي 18 مايو 2022

ما هي القنوات الناقلة للدوري الأوروبي؟

ينقل الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في الدوري الأوروبي من خلال خدمة البث المباشر.

ترتيب مجموعات الدوري الأوروبي 2021-22

المجموعة الأولى الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 بروندبي 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ليون 0 0 0 0 0 0 0 0 3 رينجرز 0 0 0 0 0 0 0 0 4 سبارتا براج 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 موناكو 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أيندهوفن 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ريال سوسييداد 0 0 0 0 0 0 0 0 4 شتورم جراتس 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 ليجا وارسو 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ليستر سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 نابولي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 سبارتاك موسكو 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 أنتويرب 0 0 0 0 0 0 0 0 1 آينتراخت فرانكفورت 0 0 0 0 0 0 0 0 3 فناربخشه 0 0 0 0 0 0 0 0 4 أولمبياكوس 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الخامسة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 جلطة سراي 0 0 0 0 0 0 0 0 2 لاتسيو 0 0 0 0 0 0 0 0 3 لوكوموتيف موسكو 0 0 0 0 0 0 0 0 4 مارسيليا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السادسة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 لودوجوريتس 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ميتلاند 0 0 0 0 0 0 0 0 3 النجم الأحمر 0 0 0 0 0 0 0 0 4 سبورتينج براجا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السابعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 باير ليفركوزن 0 0 0 0 0 0 0 0 2 سيلتيك 0 0 0 0 0 0 0 0 3 فرينتسفاروشي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ريال بيتيس 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثامنة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 دينامو زغرب 0 0 0 0 0 0 0 0 2 جينك 0 0 0 0 0 0 0 0 3 رابيد فيينا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 وست هام 0 0 0 0 0 0 0 0

أين سيُقام نهائي الدوري الأوروبي 2021-22 وما هو موعده؟

سيُقام نهائي الدوري الأوروبي يوم 18 مايو 2022، ومن المتوقع أن يكون وقت بداية المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

الملعب الذي سيستضيف مباراة النهائي هو ملعب رامون سانشيز بيزخوان في مدينة إشبيلية بإسبانيا..