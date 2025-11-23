يترقب جمهور الكرة السعودية مواجهة الجولة السابعة لدوري جوي للنخبة (الدوري السعودي تحت 21 عامًا) والذي يشهد منافسات شرسة.

تبدأ مباريات الجولة بمواجهة بين الخليج والهلال على ملعب نادي الخليج، إذ يرغب شباب الزعيم في الاستمرار في المحنى التصاعدي بعد بداية سيئة أبعدتهم عن الصدارة.

وتستمر المباريات يومي الإثنين والثلاثاء، والتي تشهد مواجهة النصر لنظيره الرياض، بينما يلعب الأهلي ضد الخلود وتُختتم الجولة بمواجهة بين الاتحاد والفتح.

بطولة "دوري جوي للنخبة" تحت 21 عامًا كحلقة وصل حيوية بين قطاعي الناشئين والمحترفين. فقد أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم هذه المسابقة الشبابية المتطورة بعد دراسة مستفيضة لتجربة الدوري الرديف السابق، حيث تم تصميمها خصيصًا لتكون بيئة خصبة لصقل المواهب الواعدة.

لا تهدف البطولة مجردًا إلى إقامة منافسات رياضية، بل تسعى إلى تحقيق رؤية أعمق تتمثل في سد الفجوة بين الفئات السنية وفرق الدرجة الأولى. من خلال توفير مسابقات منتظمة عالية المستوى، يصبح اللاعبون الشبان أكثر استعدادًا للاندماج في البطولات المحترفة.

يكمن الهدف الاستراتيجي في تمكين الأندية من اكتشاف المواهب الجديدة بشكل منهجي، مع التركيز على ضمان حصول كل لاعب على دقائق لعب كافية لتطوير مهاراته. هذا النهج يضمن بناء جيل جديد من اللاعبين السعوديين المؤهلين للمنافسة محليًا ودوليًا، مما يعزز مسيرة التحول الشامل التي تشهدها الرياضة السعودية.

لمشاهدة مباريات دوري جوّي على منصة STC TV اضغط هنا

ما هو دوري جوي النخبة السعودي تحت 21 عامًا؟

أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا "دوري جوي للنخبة تحت 21 عامًا" ضمن خطة تطويرية متكاملة للشباب. وتحظى البطولة برعاية من STC لموسمين كاملين انطلاقًا من 2025-2026.

اعتمد المشروع في يناير 2025، ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

ويعتمد نظام التأهل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا، حيث يتأهل الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى النادي الأكثر تميزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

وتقام المنافسات على مرحلتين:

مرحلة الدوري: ويتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من فرق دوري روشن و6 من فرق دوري يلو) ويخوض كل فريق 20 مباراة موزعة بين 10 على أرضه و10 خارج أرضه بنظام النقط.

مرحلة التصفيات: وتتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي، بينما تتنافس الفرق من المركز الخامس إلى المركز الثاني عشر في ملحق يؤهل الأربعة فرق المتبقية إلى ربع النهائي، وتستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب حتى الوصول للمباراة النهائية وتحديد البطل.

ما القنوات الناقلة لمباريات دوري جوي النخبة السعودي تحت 21 عامًا 2025-2026؟

تمتلك شبكة STC TV حقوق بث مباريات دوري جوي النخبة السعودي تحت 21 عامًا.

ويمكن الاشتراك في التطبيق والاستمتاع بمتابعة المباريات ومتابعة البطولة بشكل دوري.

جدول مباريات دوري جوي النخبة السعودي تحت 21 عامًا 2025-2026 | الجولة السابعة

المباراة الموعد الملعب الخليج - الهلال الإثنين 24 نوفمبر 2025

17:25 السعودية، 18:25 الإمارات ملعب نادي الخليج القادسية - الاتفاق الإثنين 24 نوفمبر 2025

17:25 السعودية، 18:25 الإمارات ملعب نادي الصفا العدالة - الأخدود الإثنين 24 نوفمبر 2025

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات ملعب نادي هجر البكرية - ضمك الإثنين 24 نوفمبر 2025

17:50 السعودية، 18:50 الإمارات ملعب نادي الحزم الجبلين - الفيحاء الإثنين 24 نوفمبر 2025

17:55 السعودية، 18:55 الإمارات الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الشباب - التعاون الإثنين 24 نوفمبر 2025

20:00 السعودية، 21:00 الإمارات ملعب نادي الرياض الرياض - النصر الثلاثاء 25 نوفمبر 2025

17:45 السعودية، 18:45 الإمارات ملعب نادي الرياض الرائد - النجمة الثلاثاء 25 نوفمبر 2025

17:50 السعودية، 18:50 الإمارات ملعب نادي الرائد العروبة - الحزم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات ملعب نادي العروبة الوحدة - نيوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025

18:15 السعودية، 19:15 الإمارات مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية الأهلي - الخلود الثلاثاء 25 نوفمبر 2025

18:20 السعودية، 19:20 الإمارات ملعب نادي الأهلي الفتح - الاتحاد الثلاثاء 25 نوفمبر 2025

20:00 السعودية، 21:00 الإمارات ملعب نادي هجر

جدول ترتيب دوري جوي النخبة السعودي تحت 21 عامًا 2025-2026

يتصدر نادي الاتفاق ترتيب الدوري بعد مرور 6 جولات برصيد 18 نقطة والعلامة الكاملة.