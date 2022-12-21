جدول مباريات الإمارات في كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة

مصعب صلاحمصعب صلاح
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كأس الخليجالإمارات

تعرف على جدول مباريات الإمارات خلال منافسات بطولة كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة لمباريات "الأبيض" في البطولة.

يخوض منتخب الإمارات تحديًا جديدًا حين يخوض منافسات بطولة كأس الخليج العربي 25، والتي تقام في العراق، وتحديدًا في مدينة البصرة خلال الفترة من 6 يناير وحتى 19 يناير 2023.

المنتخب الإماراتي غاب عن كأس العالم في 2022 رغم وصوله إلى الملحق الأسيوي، لكن الخسارة أمام أستراليا أبعدته عن التواجد في المونيدال.

ولم يحقق منتخب الإمارات بطولة كأس الخليج العربي منذ 2013، كما وصل إلى النهائي في 2018 قبل أن يخسر أمام عمان بضربات الترجيح.

جدول مباريات كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة والمجموعات

لكن، ما هي مجموعة منتخب الإمارات في بطولة كأس الخليج العربي 25؟ وما هو ترتيب مباريات "الأبيض"؟ وما هي القنوات الناقلة لمباريات البطولة؟ كل ذلك وأكثر نتعرف عليه في التقرير التالي من "جول.كوم".

ما هي مجموعة منتخب الإمارات في بطولة كأس الخليج العربي 25؟

قرعة كأس الخليج العربي 25 والتي أقيمت في مدينة البصرة يوم 25 أكتوبر الماضي، أوقعت منتخب الإمارات في المجموعة الثانية، إلى جانب قطر، والبحرين والكويت.

الترتيبالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارق النقاط
1البحرين00000000
2الكويت00000000
3قطر00000000
4الإمارات00000000

ما هو جدول مباريات منتخب الإمارات في بطولة كأس الخليج العربي 25؟

يبدأ منتخب قطر مشواره في بطولة كأس الخليج العربي 25 بمواجهة البحرين، ثم يخوض المباراة الثانية أمام الكويت، ويختتم دور المجموعات في البطولة بمواجهة قطر.

ويتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني إلى دور الثمانية من البطولة، على أن يلعب المتصدر أمام وصيف المجموعة الثانية.

الدورالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
المجموعاتالبحرين - الإماراتالسبت 7 يناير 2023،
16:15 السعودية، 17:15 الإمارات		ملعب الميناء الدولي
المجموعاتالإمارات - الكويتالثلاثاء 10 يناير 2023،
16:15 السعودية، 17:15 الإمارات		ملعب الميناء الدولي
المجموعات قطر - الإماراتالجمعة 13 يناير 2023،
18:00 السعودية، 19:00 الإمارات		ملعب الميناء الدولي

ما هي القنوات الناقلة لمباريات الإمارات في كأس الخليج العربي 25؟

تُنقل بطولة كأس الخليج العربي 25 على عدد من القنوات العربية، وهي كالتالي..

القنوات الناقلة

beIN SPORTS HD
AD SPORTS HD
قنوات الكأس
KSA SPORTS HD
Bahrain SPORTS HD
Dubai SPORTS HD
Iraqi SPORTS HD
Oman SPORTS HD
KTV SPORTS HD
Jordan SPORTS