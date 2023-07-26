جدول مباريات الاتحاد في كأس الملك 2023-2024 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
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كأس خادم الحرمين الشريفيندوري روشن السعوديالإتحاد

تعرف على جدول مباريات الاتحاد في كأس الملك 2023-2024 والقنوات الناقلة ونظام البطولة.

المنافسة ستكون على أعلى مستوى في بطولة كأس الملك السعودي 2023-2024 وحين نتحدث عن عملاق بحجم الاتحاد بما له من مكانة في تاريخ الكرة السعودية، سنتحدث عن الكثير من الإثارة.

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تم تدشين النسخة الجديدة من كأس الملك بإقامة القرعة في الدرعية يوم 19 يوليو 2023.

ويشارك 32 ناديًا في المسابقة بواقع أندية دوري روشن جميعًا، وأول 16 ناديًا من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي عن موسم 2022-2023.

وكان الاتحاد قد خرج الموسم الماضي من نصف النهائي على يد الهلال الذي توج في الأخير بلقب البطولة.

وفي هذا التقرير، نتعرف على جدول مباريات الاتحاد في كأس الملك 2023-2024 والقنوات الناقلة ونظام البطولة.

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ما هو نظام كأس الملك 2023-2024؟

كأس الملك شأنها شأن جميع مسابقات الكأس في العالم، تُلعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة حتى النهائي.

يشارك في البطولة هذا الموسم 32 ناديًا في المسابقة بواقع أندية دوري روشن جميعًا، وأول 16 ناديًا من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي عن موسم 2022-2023.

ما هي القنوات الناقلة لكأس الملك؟

القنوات الناقلة لكأس الملك هذا الموسم هي قنوات SSC، والتي تم تدشينها مطلع موسم 2021-2022 وحصلت على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.

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جدول مباريات الاتحاد في كأس الملك 2023-2024

الدورالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
دور الـ 32الخلود - الاتحادالأحد 24 سبتمبر 2023-نادي الحزم

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