جدول مباريات الاتحاد التحضيرية للموسم الجديد 2023-2024 وتفاصيل معسكر الطائف

كل ما تريد معرفته عن تحضيرات الاتحاد للموسم الجديد من الدوري السعودي 2023-2024، جدول المباريات الودية للعميد مكان وموعد بداية وانتهاء المعسكر؟

بدأ الاتحاد تحضيراته للموسم الجديد في يوليو 2023 الجاري، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية بعد نهاية الدوري السعودي 2022-2023.

ويستعد العميد للموسم الجديد، بمعنويات مرتفعة بعدما حقق لقب الدوري السعودي في الموسم المنصرم، وضمن المشاركة في كأس العالم للأندية.

وتسعى جماهير الاتحاد إلى أن يواصل فريقها النجاح تحت قيادة المدرب نونو سانتو، خاصة مع التدعيمات المميزة التي قامت بها الإدارة في الصيف، بالتعاقد مع كريم بنزيما، نجولو كانتي، وجوتا.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على تفاصيل معسكر الاتحاد الاستعدادي لموسم 2023-2024، وموعد المباريات الودية للعميد.

متى تبدأ تحضيرات الاتحاد لموسم 2023-2024؟

بدأ الاتحاد الاستعداد للموسم الجديد في يوليو الجاري، وتحديدًا يوم الخامس من يوليو بالكشف الطبي على اللاعبين والذي يستمر لمدة خمسة أيام.

ومن المنتظر وصول كافة لاعبي الاتحاد الأجانب إلى المملكة العربية السعودية، يوم 9 يوليو، قبل انطلاق المعسكر في اليوم التالي.

أين يقام معسكر الاتحاد الإعدادي لموسم 2023-2024؟

قررت إدارة الاتحاد هذا الموسم، عدم إقامة معسكر خارجي واكتفت بإقامة معسكر في الطائف يوم 10 يوليو، ومن المنتظر أن يتخلله بعض المباريات الودية للوقوف على جاهزية اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.

جدول مباريات الاتحاد التحضيرية لموسم 2023-2024

لم يعلن الاتحاد حتى الآن عن إقامة أي مباريات ودية خلال معسكر الطائف، ولكن العميد سيبدأ مشواره في البطولة العربية يوم 27 يوليو.