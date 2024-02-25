جدول شاق "فلت" منه الاتحاد والعودة لما يكرهه "الأوروبيون" .. الكشف عن مواعيد مباريات دوري روشن في شهر رمضان

ست جولات تم الكشف عن مواعيد مبارياتها، وثلاث منها ستقام خلال شهر رمضان المبارك..

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كشفت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عن مواعيد مباريات ست جولات؛ بدايةً من الـ25 وحتى الـ30، والتي ستقام أول ثلاث منها في شهر رمضان المبارك.

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اللجنة قررت أن تقام كافة المباريات خلال رمضان في توقيت موحد وهو العاشرة مساءً بتوقيت العاصمة "الرياض"، وهو النظام الذي استغربته القنوات الأوروبية في بداية الموسم، في ظل عدم قدرتها على متابعة نجوم أوروبا الذين انتقلوا لدوري روشن في الفترة الأخيرة.

هذا النظام أيضًا انتقدته البرامج السعودية، في ظل ضياع جزء ليس بقليل من عوائد حقوق البث على الدوري السعودي من وراء هذا النظام، إذ تضطر القنوات الأجنبية لعرض مباراة واحدة فقط أو متابعتها.

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أما عن أيام المباريات، فربما الأهلي والنصر والهلال أكثر من سيعاني خلال الشهر الكريم، في ظل خوضهم مباراتين خارج أرضهم من أصل ثلاثة..

الراقي يبدأ بالحلول ضيفًا على الاتفاق في 29 من مارس المقبل (الجولة الـ25)، ثم يستضيف الاتحاد في الأول من أبريل (الجولة الـ26)، ويختتم الشهر الكريم بالسفر للقاء الوحدة في الخامس من أبريل (الجولة الـ27).

أما العالمي فيبدأ بمواجهة الطائي على أرضه في 30 من مارس، ثم يطير للقاء أبها في الثاني من أبريل، ومن بعده يحل ضيفًا على ضمك في الخامس من أبريل.

الزعيم كذلك يبدأه بالحلول ضيفًا على الشباب في 30 من مارس، ثم يستضيف الأخدود في الثاني من أبريل، فالحلول ضيفًا على الخليج في الخامس من أبريل.

وعن العميد فيخوض لقاء واحدًا خارج أرضه، إذ يستضيف الفيحاء أولًا في 29 من مارس، ثم يحل ضيفًا على الأهلي في الأول من أبريل، ثم يستضيف التعاون في الخامس من أبريل.

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