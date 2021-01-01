مواعيد مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2021، وما هي القنوات الناقلة والملاعب المستضيفة للمباريات؟

تتواصل متعة عشاق كرة القدم في القارة الصفراء مع انطلاق الجولة الثالثة من دور المجموعات دوري أبطال آسيا 2021، وذلك يوم الثلاثاء 20 أبريل 2021.

مجموعات قوية في دوري الأبطال الآسيوية هذا العام كما هي العادة، ففي المجموعة الأولى يتنافس الهلال السعودي أحد أكثر الأندية فوزًا بالبطولة رفقة شباب الأهلي دبي ونادي استقلول الطاجيكي ونادي أجمك الأوزبكي الذي أقصى الغرافة في الملحق.

يتنافس في المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2021 الشارقة وتراكتور وباختاكور والقوة الجوية العراقي، فيما يتواجد في المجموعة الثالثة الدحيل والأهلي السعودي واستقلال الإيراني والشرطة العراقي.

أوقعت قرعة دوري أبطال آسيا 2021 السد والنصر والوحدات وفولاد في المجموعة الرابعة، أما آخر مجموعات الغرب فيتواجد بها بيرسبوليس والريان وجوا الهندي والوحدة الإماراتي.

مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

تغير نظام دوري أبطال آسيا هذا الموسم، حيث سيتأهل متصدر كل مجموعة مباشرةً للدور الثاني، وسيلحق بهم أفضل 3 فرق حققت المركز الثاني من الشرق، وأفضل وصفاء الغرب، وتقام مباريات كل مجموعة في مدينة واحدة بنظام التجمع كما انتهت النسخة السابقة.

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2021 والقنوات الناقلة والملاعب.

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا 2021؟

لم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث دوري أبطال آسيا عبر شاشتها، وذلك بعد أن كانت تنقل في السابق حصريًا على شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم توقيع اتفاقية حقوق حصرية مع شركة الرياضة السعودية، تحصل بموجبها الشركة على الحقوق الإعلامية لمسابقات الاتحاد القاري في السعودية بين 2021 و2024.

وبحسب الاتفاق ستقوم الشركة السعودية بنقل البطولات الرئيسية للمنتخبات الوطنية والأندية الآسيوية، ومن ضمنها بالتأكيد دوري أبطال آسيا.

ستقوم شركة الرياضة السعودية ببث مباريات دوري أبطال آسيا بشكلٍ مبدأي من خلال منصتها على الإنترنت GSA ، على أن تنتقل للبث الفضائي في الربع الأخير من العام.

إذا لم تتمكن من الوضول مباشرةً إلى الموقع المخصص لتغطية البطولة الآسيوية، فعليك ترقب خدمة البث المباشر لمباريات دوري أبطال آسيا 2021 عبر موقع جول، والتي ستتيح لك معرفة جميع تفاصيل المباراة قبل وأثناء انطلاقها.

البطولة المتابعة عبر الإنترنت دوري أبطال آسيا 2021 موقع جول، GSA

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2021 - الجولة الثالثة

ستكون البداية بصدام عربي بين الوحدة الإماراتي والريان القطري، وفي نفس المجموعة سيواجه نادي جوا الهندي نادي بيرسبوليس الإيراني.

تنتظر القوة الجوية العراقي مباراة صعبة ضد نادي تراكتور، كما سيواجه الشارقة الإماراتي باختاكور، وسنكون أمام مواجهة عربية خالصة ستجمع بين السد والوحدات في مباراة الفرصة الأخيرة للفريقين، وفي نفس المجموعة سيواجه النصر فولاد.

سيواجه الدحيل في اليوم الثاني نادي استقلال الإيراني،كما تنتظر الأهلي السعودي مباراة صعبة ضد الشرطة العراقي، وأخيرًا سيواجه الهلال استقلول وشباب الأهلي أجمك.

المباراة الموعد الملعب الوحدة - الريان الثلاثاء 20 أبريل 2021،

8 رمضان 1442،

17:30 قطر، 18:30 الإمارات ستاد فاتوردا القوة الجوية - تراكتور الثلاثاء 20 أبريل 2021،

8 رمضان 1442،

18:00 العراق، 19:00 الإمارات ستاد الشارقة بيرسبوليس - جوا الثلاثاء 20 أبريل 2021،

8 رمضان 1442،

20:00 السعودية، 21:00 الإمارات ستاد فاتوردا السد - الوحدات الثلاثاء 20 أبريل 2021،

8 رمضان 1442،

21:00 قطر، 20:00 الأردن ستاد الملك فهد الدولي فولاد - النصر الثلاثاء 20 أبريل 2021،

8 رمضان 1442،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات مرسول بارك الشارقة - باختاكور الثلاثاء 20 أبريل 2021،

8 رمضان 1442،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ستاد الشارقة الدحيل - استقلال الأربعاء 21 أبريل 2021،

9 رمضان 1442،

20:45 قطر، 21:45 الإمارات الجوهرة المشعة أجمك - شباب الأهلي الأربعاء 21 أبريل 2021،

9 رمضان 1442،

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ستاد الملك فهد الدولي الهلال - استقلول الأربعاء 21 أبريل 2021،

9 رمضان 1442،

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ستاد الأمير فيصل بن فهد الشرطة - الأهلي السعودي الأربعاء 21 أبريل 2021،

9 رمضان 1442،

23:15 السعودية والعراق، 00:15 الإمارات "اليوم التالي" الجوهرة المشعة

ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا 2021

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الهلال 2 1 1 0 4 2 +2 4 2 استقلول 2 1 1 0 3 2 +1 4 3 أجمك 2 0 1 1 4 5 -1 1 4 شباب الأهلي 2 0 1 1 0 2 -2 1

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الشارقة 2 1 1 0 1 0 +1 4 2 باختاكور 2 0 2 0 3 3 0 2 3 تراكتور 2 0 2 0 3 3 0 2 4 القوة الجوية 2 0 1 1 0 1 -1 1

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 استقلال 2 2 0 0 8 2 +6 6 2 الدحيل 2 1 1 0 3 1 +2 4 3 الأهلي 2 0 1 1 3 6 -3 1 4 الشرطة 2 0 0 2 0 5 -5 0

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 النصر 2 1 1 0 3 1 +2 4 2 فولاذ 2 1 1 0 2 1 +1 4 3 الوحدات 2 0 1 1 0 1 -1 1 4 السد 2 0 1 1 2 4 -2 1