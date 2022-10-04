تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2022-2023

انطلقت مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-23 يوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، وذلك بمرحلة المجموعات التي تضم 32 فريقاً من جميع أرجاء القارة العجوز.

البداية كانت بعد أيام من إقامة القرعة في نهايات أغسطس، والتي أوقعت مجموعاتٍ متوازنة ووعدت العشاق بمبارياتٍ قوية.

غاب عن المنافسة على لقب هداف دوري أبطال أوروبا في المواسم الأخيرة الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ويغيب الأخير عن المسابقة هذا الموسم لعدم تمكن مانشستر يونايتد في المشاركة.

ملامح الصراع على لقب الهداف ستختلف هذا الموسم بكل تأكيد، خاصةً مع انتقال هالاند المنافس الدائم في السنوات الأخيرة من بوروسيا دورتموند لمانشستر سيتي.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-23، والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نستعرض جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، ومن هو الأكثر تسجيلاً في تاريخ المسابقة؟

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2021-22: ساني ينفرد بالصدارة

الترتيب اللاعب الأهداف 1 ليروي ساني - بايرن ميونخ 4 =2 إرلينج هالاند - مانشستر سيتي 3 =2 جياكومو راسبادوري - نابولي 3 =2 محمد قدوس - أياكس 3 =2 بيوتر زيلينسكي - نابولي 3 =2 روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة 3 =2 كيليان مبابي - باريس سان جيرمان 3 =8 كمال سواح - كلوب بروج 2 =8 ماريان شفيد - شاختار 2 =8 ريتشارليسون - توتنهام 2 =8 جودي بيلينجهام - بوروسيا دورتموند 2 =8 نوا أوكافور - سالزبورج 2 =8 ميسلاف أورشيتش - دينامو زغرب 2 =8 أليكسس سايليمايكرس - ميلان 2 =8 محمد صلاح - ليفربول 2

ما هو ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟

كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفًا، ويأتي خلفه ليونيل ميسي برصيد 125 هدفًا.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا: