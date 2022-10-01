تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2022-2023..

انطلق الموسم الجديد من الدوري الإسباني يوم الجمعة 12 أغسطس 2022، ومنتظر أن يكون موسمًا قويًا ومثيرًا.

فاز ريال مدريد بالليجا الموسم الماضي دون منافسة تقريبًا، لكن برشلونة استعد جيدًا للموسم الحالي، وضم عدد من أفضل اللاعبين في أوروبا على غرار روبرت ليفاندوفسكي.

حصد كريم بنزيما لقب هداف الدوري الموسم الماضي، ولم يجد أيضًا منافسة قوية، خاصةً بعد رحيل ميسي لباريس سان جيرمان في صيف 2021.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022-23

وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني للموسم الجديد 2022-2023.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2022-2023: ليفاندوفسكي يحافظ على صدارة الترتيب