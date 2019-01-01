ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2019-20 | لوكاكو يزاحم زاباتا وبيراردي على الوصافة

تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2019-2020 في إطار مباريات الجولة العاشرة

أحمد رضوان | تويتر

إذا كنت من عشاق الدوري الإيطالي فأنت هذا الموسم على موعد مع إثارة ومنافسة سرشة على الإسكوديتو، والذي كان في السنوات الماضية محسومًا ليوفنتوس حتى قبل بدء الموسم.

أعد الإنتر العدة بشكلٍ جيد للموسم الجديد حتى قبل أن ينتهي الموسم الماضي، حيث جلب المدير الرياضي للبيانكونيري السابق ماروتا الذي بدأ العمل بقوة في الصيف، فدعم الفريق بالعديد من الصفقات القوية على غرار لوكاكو وسانشيز وسينسي، واستقدم مدربًا له باع في الكالتشيو هو أنطونيو كونتي الذي أفاق السيدة العجوز من كبوة الكالتشيوبولي وحقق معه لقب الدوري الأول بعد الصعود.

لن تكون الإثارة متوقفة فقط على السباق على الإسكوديتو في الدوري الإيطالي، فهناك صراع آخر سيجري في الظل هو صراع الهدافين، والذي كان شيقًا الموسم الماضي وحظي بمنافسة شرسة بين كوالياريلا وتشيرو إيموبيلي وكريشتوف بيونتيك والأسطورة كريستيانو رونالدو، لكن الأول حسم الأمر لصالحه وفاز بجائزة الهداف في الأخير.

وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي للموسم الجديد 2019-2020.

ترتيب الدوري الإيطالي 2020...

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2020

لا يزال تشيرو إيموبيلي مُنفرداً بصدارة هدافي الدوري الإيطالي 2019-20 حتى الآن برصيد 9 أهداف، في حين استطاع الدبابة البلجيكية روميلو لوكاكو أن يزاحم كلٌا من دوفان زاباتا، دومينيكو بيراردي على المركز الثاني بعد إحرازه لهدف التعادل للإنتر مع بارما في الجولة الثامنة من المسابقة بعد أن تمكن من تسجيل هدفين في مباراة أتالانتا التي انتهت بالتعادل مع لاتسيو بثلاثة أهداف لكل منهما، وأحرز إيموبيلي ثنائية النسور من ركلتي جزاء، كما انضم بيراردي للصراع ووصل لهدفه السادس بعد أن أحرز هدفاً في مرمى الإنتر في اللقاء الذي انتهى بتفوق النيراتزوري على ساوسول 4/3.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي: