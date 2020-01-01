ترتيب هدافي الدوري الألماني: ليفاندوفسكي يواصل الابتعاد بالصدارة
بدأ الموسم الحالي من الدوري الألماني في 16 أغسطس 2019، وكان من المقرر أن ينتهي في 16 مايو 2020، وكان يحمل الرقم 57 في تاريخ البوندسليجا.
كانت الأمور تسير بشكلٍ طبيعي حتى مارس 2020، والذي شهد توقف الدوري بسبب فيروس كورونا الذي انتشر في ألمانيا، ولم يحدد الاتحاد الألماني موعد للعودة.
لكن بعد الصراع مع الجائحة، قرر الاتحاد الألماني عودة الحياة لكرة القدم من جديد، وبعد اقتراح أول قوبل بالرفض، وافقت الحكومة الألمانية على الاقتراح الثاني، والذي أشار إلى عودة الدوري الألماني في 16 مايو 2020.
فاز روبرت ليفاندوفسكي بجائزة هداف الدوري الألماني الموسم الماضي، بعد أن سجل 22 هدفًا لبايرن ميونخ ، وجاء في المركز الثاني باكو ألكاثير مهاجم بوروسيا دورتموند برصيد 18 هدفًا، أما المركز الثالث فقد تشارك فيه 5 لاعبين، هم كاي هافيرتس ولوكا يوفيتش وأندري كراماريتش وماركو رويس وفاوت فيخهورست.
جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني:
سجل روبرت ليفاندوفسكي هدفًا من رباعية بايرن ميونخ في شباك باير ليفركوزن ورفع رصيده إلى 30 هدفًا، أما فيرنر فقد فشل في التسجيل في لقاء لايبزيج ضد بادربورن.
ترتيب هدافي الدوري الألماني:
|الترتيب
|اللاعب
|عدد الأهداف
|1
|روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونخ
|30
|2
|تيمو فيرنر - لايبزيج
|25
|3
|جادون سانشو - بوروسيا دورتموند
|17
|4
|روفين هينينجس - فورتونا دوسلدورف
|14
|=5
|روبن كوايسون - ماينز
|12
|=5
|سيباستيان أندرسون - أونيون برلين
|12
|=5
|جون كوردوبا - كولن
|12
|=5
|سيرج جنابري - بايرن ميونخ
|12
|=9
|كاي هافيرتز - باير ليفركوزن
|11
|=9
|فلوريان نيديرليشنر - أوجسبورج
|11
|=9
|ماركو رويس - بوروسيا دورتموند
|11
|=9
|فاوت فيخهورست - فولفسبورج
|11
|=13
|إرلينج هالاند - بوروسيا دورتموند
|10
|=13
|نيلس بيترسين - فرايبورج
|10
|=13
|ألاساني بليا - بوروسيا مونشنجلادباخ
|10
|=13
|باتريك شيك - لايبزيج
|10
|=13
|ماركوس تورام - بوروسيا مونشنجلادباخ
|10