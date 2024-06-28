الميركاتو الصيفي لأندية روشن ينطلق في 18 يوليو..

تستعد أندية دوري روشن السعودي، نحو التعرف على تفاصيل ميزانية التعاقدات الصيفية، في إطار الاستعداد للميركاتو الصيفي، الذي ينطلق في 18 يوليو المُقبل.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن أندية دوري روشن السعودي، لم تتلق أي توضيح بشأن الميزانيات الصيفية - حتى الآن - فيما تقرر إبلاغ الأندية حول تفاصيل الميزانية، في الأول من يوليو، ما يوافق الإثنين المُقبل.

وكان عدد من أندية دوري روشن، قد بدأ التحرك لحسم صفقات الصيف أو مفاوضات تجديد عقود اللاعبين، خلال الشهر الماضي، بناءً على توقيعات الميزانية من الموسم الماضي.

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ومن المقرر أن يُفتح باب الانتقالات الصيفية، لأندية دوري روشن السعودي، خلال الفترة بين 18 يوليو و2 سبتمبر، في إطار الاستعداد للموسم الرياضي الجديد (2024-2025).

ويعد القادسية، الصاعد حديثًا، هو أبرز أندية دوري روشن، تحركًا بشأن دعم صفوفه بالصفقات الجديدة، خلال الفترة الأخيرة، بعد ضم عدد من الأسماء البارزة، بين الحارس البلجيكي، كوين كاستيلز، والأوروجوياني ناهيتان نانديز، والإسباني ناتشو فيرنانديز، والمكسيكي خوليان كوينونيس، فيما استهل الاتحاد استعداداته بشراء عقد الثنائي أحمد الغامدي وسعد آل موسى، وتمديد فترة إعارة حامد الغامدي من صفوف الاتفاق.

ومن المُقرر أن يشهد الموسم الجديد، مشاركة 18 فريقًا في دوري روشن السعودي، وهم (الهلال، النصر، الأهلي، التعاون، الاتحاد، الاتفاق، الفتح، الشباب، الفيحاء، ضمك، الخليج، الرائد، الوحدة، الرياض، الأخدود، القادسية، العروبة، الخلود).