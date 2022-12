جدل خارج وداخل الملعب .. قميص جاكا الاحتفالي يغضب صربيا

أثار القميص الاحتفالي لقائد سويسرا جرانيت جاكا عقب فوز بلاده على صربيا بكأس العالم غضب الصرب بسبب مغزاه العرقي والسياسي.

صربيا خسرت بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام سويسرا لتودع كأس العالم في مباراة شابها التوتر بسبب تواجد عديد اللاعبين من أصول كوسوفية وألبانية مثل جاكا بصفوف المنتخب السويسري.

وعقب اللقاء، ارتدى جاكا الذي تحصل على إنذار بالفعل في المباراة بسبب استفزاز اللاعبين الصرب قميصاً لبلاده يحمل الرقم 26 واسم آدم يشاري.

Granit Xhaka put on substitute Ardon Jashari's Switzerland shirt after their win over Serbia.



Adem Jashari was a terrorist for Serbs and freedom fighter for Albanians during the Kosovo War. pic.twitter.com/s7SJI16Zoq