الأخبار المباريات
كأس العالم

جدل خارج وداخل الملعب .. قميص جاكا الاحتفالي يغضب صربيا

هيثم محمد
9:57 ص غرينتش+2 3‏/12‏/2022
Granit Xhaka Switzerland 2022
أجواء مشحونة بين البلدين قبل وبعد اللقاء الذي حسم تأهل سويسرا

أثار القميص الاحتفالي لقائد سويسرا جرانيت جاكا عقب فوز بلاده على صربيا بكأس العالم غضب الصرب بسبب مغزاه العرقي والسياسي.

صربيا خسرت بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام سويسرا لتودع كأس العالم في مباراة شابها التوتر بسبب تواجد عديد اللاعبين من أصول كوسوفية وألبانية مثل جاكا بصفوف المنتخب السويسري.

وعقب اللقاء، ارتدى جاكا الذي تحصل على إنذار بالفعل في المباراة بسبب استفزاز اللاعبين الصرب قميصاً لبلاده يحمل الرقم 26 واسم آدم يشاري.

يشاري هو شخص مثير للجدل في صربيا لقياده ميليشيات كوسوفية للانفصال عن يوغوسلافيا أثناء حرب البلقان الشهيرة نهاية القرن الماضي.

فوز سويسرا المثير يعني عبورها لدور الستة عشر من مونديال قطر 2022 لتضرب موعداً مع البرتغال.

اختيارات المحررين

اتصل بنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة © 2022 Goal (العربي):. المعلومات الواردة في Goal (العربي) يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal (العربي)