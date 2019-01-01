جدل حول تقنية الفيديو في إسبانيا بسبب هدف لويس سواريز

صحة هدف سواريز نت عدمها تثير جدلًا في إسبانيا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أثار النجم الأوروجوياني لويس سواريز الكثير من الجدل في الوسط الرياضي الإسباني أمس الأحد، وذلك بسبب هدفه في مرمى ليجانيس. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج مانشستر يونايتد لتدعيم صفوفه؟

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وكان برشلونة قد حقق انتصارًا هامًا على حساب ليجانيس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة لعبت لحساب الجولة الحادية والعشرين من منافسات لا ليجا.

وسجل لويس سواريز هدف برشلونة الثاني في شباك ليجانيس، في كرة مشتركة مع حارس المرمى طالب لاعبو ليجانيس فيها باحتساب خطأ على البيستوليرو.

ورفض حكم اللقاء الرجوع إلى تقنية الفيديو من أجل التأكد من صحة الهدف، لتزداد اعتراضات لاعبي ليجانيس خاصة وأن تدخل سواريز على الحارس كان واضحًا.

وعقب اللقاء، تحدث أكثر من لاعب في صفوف نادي ليجانيس حول الهدف، وكذلك أثارت الصحف الإسبانية الجدل حول أهمية تقنية الفيديو طالما لن يتم الرجوع إليها في مثل هذه المواقف.

يذكر أن لويس سواريز كان قد وصل إلى الهدف رقم 168 مع برشلونة خلال مسيرته في صفوف النادي الكتالوني، ليصبح خامس هدافي الفريق تاريخيًا.