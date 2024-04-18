جدل "توقيت التغريدة" .. أصابع لاعبي النصر تثير السخرية من الهلال بعد انتكاسة العين

الهلال تعرض للخسارة الأولى بعد 34 انتصارًا متتاليًا..

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في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم الخميس - بتوقيت مكة المكرمة -، أثار نادي النصر السعودي "الجدل"، بمنشور عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس".

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النصر يستعد لمواجهة الفيحاء، غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ونشر الحساب الرسمي للنصر، مجموعة من الصور لنجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال التدريبات الأخيرة التي تسبق مواجهة الفيحاء.

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وظهر في هذه الصور التي نشرها الحساب الرسمي لقلعة العالمي؛ كما ولو كان اللاعبون يشيرون بالرقم أربعة بـ"أصابع أيديهم"، خلال الحصة التدريبية.

الجماهير الرياضية تفاعلت مع هذا المنشور؛ والذي جاء بالتزامن مع خسارة نادي الهلال السعودي (2-4) أمام مستضيفه العين الإماراتي، أمس الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

البعض اعتبر أن توقيت هذا المنشور، الذي جاء في تمام الساعة الرابعة تحديدًا، ليس صدفة؛ بل الهدف منه السخرية من سقوط الزعيم الهلالي، أمام الفريق العيناوي.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسمًا باسم "توقيت التغريدة" عبر منصة "إكس"؛ وهو ما أشعل الحرب بين جمهوري الهلال والنصر.

وردًا على السخرية النصراوية في هذا الوسم، من انتكاسة الفريق الأزرق أمام العين؛ نشر الجمهور الهلالي، مجموعة من نتائج المباريات السابقة، التي فاز فيها الزعيم على العالمي، بالأربعة أيضًا.

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