"جدتهم تصنع لهم الحلوى بالمنزل" .. انتقاد غريب من مورينيو للاعبي روما!

مورينيو مازال يخرج بتصريحات مثيرة للجدل

انتقد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما لاعبيه، بسبب نتائج الفريق خارج الملعب، ولكن بطريقة غريبة!

روما خسر خارج أرضه خلال الموسم الحالي في 3 مباريات بالدوري الإيطالي أمام إنتر وجنوى وفيرونا، وتعادل أمام تورينو، بالإضافة للهزيمة أمام سلافيا براج بالدوري الأوروبي خارج الديار أيضًا.

وقال مورينيو خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة أودينيزي مساء الأحد: "لقد حققنا نتائج سلبية وبعض العروض غير المقنعة، ولكن علينا أن نقدم شيئًا أكثر، ونفعل ذلك عندما نلعب في المنزل (على أرضنا) حتى الدقائق الأخيرة، ولكن نفتقد إلى القليل من العقلية خارجه!".

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وأضاف: "أحببت دائمًا اللعب خارج ملعبنا بشكل أفضل، ولكن هناك أشخاص يحبون الراحة في المنزل أكثر".

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وسخر مورينيو من مستوى لاعبيه في خارج الديار قائلًا: "عندما يخرجون يفتقدون أمهاتهم وجدتهم التي تصنع لهم الحلوى!".