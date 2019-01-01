جحيم "كامب نو" - جريزمان في حرب خاصة ضد برشلونة

جريزمان لن يقضي ليلة سهلة ضد برشلونة في كامب نو

يحل نادي أتلتيكو مدريد ضيفًا على برشلونة مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني.

المباراة قد تعيد آمال الروخي بلانكوس في الفوز بالدوري الإسباني حال جلب النقاط الثلاثة أو تقتل المنافسة في حال الخسارة.

وبعيدًا عن الصراع الكبيربين الفريقين، فهناك حرب جانبية للفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم الروخي بلانكوس، والذي رفض الانضمام إلى البلوجرانا في الصيف الماضي.

جريزمان كان قريبًا من ارتداء قميص برشلونة ولكنّه نشر مقطعًا للفيديو أكد فيه موافقته على التجديد مع أتلتيكو مدريد.

وتردد مؤخرًا أنّ النادي الكتالوني قد يحاول التعاقد مرة أخرى مع جريزمان في الصيف المقبل وهو ما لقى رفضًا من قطاع كبير من جمهور برشلونة.

وطلب إيرنستو فالفيردي، المدير الفني للبلوجرانا، من الجماهير عدم إطلاق صافرات الاستهجان ضد جريزمان، لكن يبدو أنّ الأمر قد يخرج عن السيطرة.

📊 اخر هزيمة لبرشلونة أمام أتلتيكو مدريد في الكامب نو كانت قبل 13 عامًا ! pic.twitter.com/kwMW7NUF2u — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 6, 2019

اللاعب الفرنسي لديه سجل سلبي في "كامب نو" فخلال 12 مباراة لعبها هناك سواء بقميص أتلتيكو مدريد أو ريال سوسيداد لم يتمكن من تسجيل أي هدف.

وأحرز اللاعب 6 أهداف في مرمى البلوجرانا خلال 25 مباراة لعبها بجميع المسابقات.

جدير بالذكر أنّ برشلونة لم يعرف الخسارة في كامب نو من أتلتيكو مدريد منذ 13 عامًا.